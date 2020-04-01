無薪假飆至7916人 創8年新高 住宿及餐飲業成重災區

受疫情衝擊，觀光、交通等產業營運墜入谷底，勞動部今 (1) 日公布最新一期減班休息 (無薪假) 統計，實施事業單位來到 308 家，人數也從上期的 3835 人倍增至 7916 人，創 8 年來新高，除製造業外，住宿及餐飲業受害最深。

隨著國際 COVID-19 疫情持續惡化，旅遊觀光、交通運輸等產業營運面臨巨大的衝擊，國內也陸續傳出多家知名飯店、餐飲業者熄燈，或是暫時歇業來因應這波景氣寒冬。

根據勞動部統計，上一期 (截至 3 月中) 共 109 家、3835 人實施無薪假，本期 (統計至 3 月底) 實施事業單位遽增近 3 倍，來到 308 家，人數也攀升至 7916 人，增加逾 1 倍，創下 2012 年 3 月以來的新高。

以行業別來看，實施無薪假人數最多的為製造業，其中，金屬機電工業達 2846 人、資訊電子工業也占了 2247 人；其次為住宿及餐飲業 2693 人，實施事業單位居各行業之首，多達 81 家；批發及零售業及支援服務業也各有約 900 人實施無薪假。

以地區來看，台北市共有 103 家、2194 人實施無薪假，位居全台之冠；其次為新北市 51 家、1233 人；桃園市及台南市也分別有 800 多人實施。

勞動部強調，多數事業單位之實施人數在 50 人以下，實施期間多數未超過 3 個月，且多為每個月休 5 日至 8 日。