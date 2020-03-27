抗疫刻不容緩！英國財長：自雇者可獲最高2500英鎊補助

英國政府週四 (26 日) 再次擴大經濟紓困版圖，將國內 500 萬名自雇者 (self-employed) 納入補助計畫中，自雇者最高可以獲 2500 英鎊補助。

先前英國政府已經承諾替雇主負擔 8 成的員工薪資，唯有自雇者仍面臨困境，英國財政大臣 Rishi Sunak 週四 宣布下一階段財政經濟措施，將能讓疫情衝擊下經濟困難的自雇人士獲得最高 2500 英鎊的保障。

Rishi Sunak 表示，政府以過去 3 年來自雇人士平均每月收入的 80% 計算，定出每人每月能請領上限為 2500 英鎊，補助措施暫定實行三個月。

不過 Sunak 補充道，該計畫恐怕得等到 6 月中旬才能正式上路，自雇者須等待稅務機關人員聯繫，以查核資料。

英國財政部估計英國約有 15% 的勞工為自雇者，比率高於任一個 G7 國家。而在這 500 萬名自雇人口之中，約有 380 萬人符合補助資格。

英國智庫 Institute for Fiscal Studies 估計週四新增的補助案，將使英國政府損失約 100 億英鎊。該機構估計，今年英國宣布的紓困案已額外增加 500 億英鎊的支出，占國內 GDP 的 2.3%。

英國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，累計確診病例在週四達到 11,658 例，死亡人數報 578 人，全國實施為期三週的封城令已進入第二天。

英國央行在本月初緊急啟動二度降息，並擴大量化寬鬆 (QE) 計劃，央行週四表示，必要時將再進一步擴大債券購買規模。