〈每週CFTC報告〉大型投機者加碼看多歐元 黃金淨多單大砍2.9萬口

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者繼續加碼看多歐元及美元指數部位，特別是歐元，已經連 5 週加碼看漲。另一方面，日圓及英鎊的多頭部位則遭減持。

美元指數

截至 3 月 31 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單增加 1545 口，至 14065 口。在先前連 3 週減碼之後，投機者在近兩週增加看多押注。

美元指數持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

美元指數過去幾週大幅震盪，不過在單週大跌 3.5%，使指數逼近 98 之後，上週反彈約 2.5%，回到 100 上方，再度給予投機者信心。

在交易員重新視美元為避風港之後，美元繼續維持買盤，看多部位為近 4 週以來最高。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，以歐元及墨西哥披索變化最大。歐元投機者的多頭部位已連續第 5 週上升，這段時間內共增加了 18.8 萬口合約，來到自 2018 年 6 月 12 日以來的最高看漲水準 (橫跨 94 週)。

貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

墨西哥披索走勢相反，連續第 9 週被拋售，過去 9 週共大賣 16.2 萬口合約，造成目前淨多單僅剩 7665 口，相較之下，今年 1 月 28 日當週，淨多單曾達到創紀錄的 17.0 萬口。

日圓及英鎊仍維持整體看多，不過淨多單本週分別減碼 5581 口及 5891 口。

黃金

本週投機者淨多單減少 2.9 萬口，至 25.8 萬口，是過去 6 週以來第 5 週減碼，卻是近 8 週以來減持最多的一週。

黃金持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

黃金投機多單自 2018 年 11 月底由空翻多，至 2019 年 6 月 18 日以來，淨多單已經連續 41 週在 20 萬口上方。不過近期的看多押注持續減少之下，目前的淨多單為近 24 週以來最低。

原油

大型能源投機商連兩週減碼多頭，淨多單減少 905 口，至 43.5 萬口。

雖然降得不多，仍是原油投機性部位連續第二週下降，在過去 5 週中第 4 次下降。

原油持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

考慮到沙烏地阿拉伯與俄羅斯價格戰導致油價急劇下跌，以及由於抗疫造成的經濟停工導致需求中斷。自今年以來 (13 週) 看漲油價部位，由原本的超過 50 萬口穩定下挫，但相對來看，仍處在非常看漲的水位。

10 年期美債

本週大型投機者大幅削減美債空頭部位，由前週的 21.2 萬口大減 5.3 萬口，至接近 15.9 萬口。

美債持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

這是連續第 2 週投機者減碼公債部位，不過單週減量創下過去 72 週以來最大。

VIX

本週投機者在 VIX 的持倉變化不大，淨空單減少 331 口，至 18377 口。

VIX 持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

這是 VIX 投機性部位連續第 2 週下跌，過去 7 週中第 5 次下跌。不過相較於上週淨空頭大幅下跌超過 6 萬口，本週的減幅其實變化不大。