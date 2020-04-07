〈群益期貨〉川普說接下來一到兩週肺炎確診將激增 是好消息還壞消息？

川普說接下來一週到兩週新冠肺炎確診病例將激增，這不用說當然就是壞消息啊！如果你很直觀地這麼想，而且很多事情都運用直覺判斷，「有時候」的確是對的；但在衍生性商品這種有槓桿的市場中交易，當判斷錯誤時，要是還錯的無法自拔，往往有這種想法的人都會輸得很悽慘！金融市場要試著用不同面向多思考，千萬別被表面上的新聞給被綁架了，畢竟多數人都會如此，然而這市場贏的人少輸的人多，一旦產生「錯誤的執著」，陷入了死胡同就很難翻身！畢竟，這可不是一個賭誰的氣比較長的地方。

今天就利用川普說的話來檢測一下你怎麼看待這則新聞，也激發另類觀點的想法，你會發現另一種想法其實也挺符合邏輯的，有時太依靠直覺，會缺少了另類想法的意識。

合理的聯想會有二種情況，一種是因傳染擴散導致新增確診人數大幅上升，另一種是擴大檢測，導致新增確診數上揚，前者看起來應該是壞消息，後者並不算是壞消息，或者積極一點算是好消息。

但有些時候好與壞的評判，從邏輯上來看顯得有點主觀，遇到這種情況，也只能從「歷史經驗」求解了。中國是新冠疫情首發的國家，我們觀察中國新冠確診人數變化與 A50 走勢（但或許您還是會認為中國和其他的國家不能等同類比，畢竟有政治或疫情不實等因素的考量，但這不影響研究，也可以自行多找其他的案例來研究），總而言之，數字的變化背後有它的故事及道理，不能只是看數字而數字，也不能只看數字而感覺。

參照圖形標示 A、B、C 三區是每日中國新增確診新冠病毒的人數，B 區可以看出確診人數出現跳增近一倍，直覺對股市而言是壞消息，但陸股卻在此時見底開始往上反彈，因此，此階段確診人數跳增是因為大量採檢的關係，而 C 區則是因為 2 月 13 日湖北、武漢換帥，武漢確診數統計方式將臨床視為確診，因此確診人數暴增，股市仍延續反彈，因此了解數字變化背後的意義是非常重要的事。

所以，光看數字，你會靠的是感覺，還是理性的分析？

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