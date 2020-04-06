

◆盤勢分析

1. 上週五 (4/3) 美國公布新增非農就業 (萬人) 報 - 70.1，受新冠疫情影響不如預期，且紐約單日死亡人數激增，華爾街指出，未來經濟數據恐更加險峻，使連假期間美股四大指數下挫，跌幅介於 3.27% 至 4.47%，而上週五 (4/3) 指標股 AMD、Nvidia、高通跌逾 4%，Apple 跌 1.44%，台積電 ADR 跌 2.22%。

2. 新冠疫情雖未趨緩，但全球股市未再破低，皆有呈現一波反彈，台股在近期彈升過程，遇節前賣壓開高走低，指數最終下跌 44.43 點，跌幅 0.46%，收在 9,663.63 點，成交金額為 1,180.95 億元。三大法人合計賣超 45.02 億元，外資賣超 47.07 億元、投信買超 21.86 億元、自營商賣超 19.81 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，結構有利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。

（2）均線：支撐為 10 日線 (約 9,400 點) 附近，壓力為月線 (約 9,900 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值高於 50，仍有機會延續反彈。

4. 櫃買指數漲幅 0.65%，收在 118.6 點，相對加權指數強勢。支撐 10 日線 (約 113.4 點) 附近，壓力為月線 (約 121.7 點) 附近，KD 交叉向上，9 日 K 值高於 50，仍有機會延續反彈。

5. 觀盤重點：指數波動逐漸收斂，未來有機會在 10 日線與月線之間游走，跌破 10 日線則有可能回測前低，突破月線則有利轉強，區間格局下，建議控制持股比重，慎防持股過高，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

6. 在陸廠相繼復工，再加上 3 月工作天數增加，3008 大立光 3 月合併營收繳出雙成長佳績，單月營收達 54.44 億元，不但較上月的 36.69 億元，月增 48.38％，也較去年同期的 39.26 億元，年增 38.67％。但也示警 4 月營收會受疫情影響，拉貨動能較 3 月下滑，未來關注於本週四 (4/9) 法說會。

7. 油價 3 月底創 18 年新低、驚見 1 字頭之後，川普施壓沙國主導的石油輸出國家組織（OPEC）和以俄國為首的非 OPEC 產油國合作減產救油價，並在上周四搶先宣佈減產消息，但沙烏地阿拉伯和俄羅斯互相指責對方是油價崩跌元兇，周一原訂開會討論減產恐延後至周四舉行，恐造成油價劇烈波動。

8. 微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）公告第一季合併營收 3.67 億元，改寫歷史同期新高。法人表示，在筆電需求旺盛推動下，類比式麥克風及數位式麥克風出貨表現同步暢旺，進入第二季後，更有機會衝出單季新高水準，上半年呈現逐季成長態勢。

9. 伴隨下游客戶提貨意願增強，2002 中鋼 3 月鋼品出貨劇增，含鋼胚半成品達到 96.2 萬公噸，創近 16 個月來新高，若含旗下中龍鋼鐵熱軋出貨量，合計達到 130.2 萬公噸，優於規劃目標，但釋出 5 月外銷接單，已受到全球鎖國影響，中鋼將適度調整內外銷市場比例，期能降低衝擊。

