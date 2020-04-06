清明節後變盤 北上？南下？量能表態

經歷史上最慘烈的 3 月，4 月第 1 周武漢肺炎疫情依舊嚴峻，國際股市仍然欲振乏力。台股向來有「清明變盤」的說法，但變盤是北上或南下？短線上 9600 至 9700 點為多空角力肉搏區，須留意量能升溫後表態，北上突破 9700 點？或南下棄守 9600 點？關鍵點位為 9571、9626 與 9717 點。

台股今日開盤首要的關鍵防守區為 9600 點，下方只要 9571 點能夠挺住，還有在 9600 點區域攻防，必須收上 9626 點，9600 點才確定站穩。而挑戰 9700 點之前，關鍵位置為 9677 點，必須收上 9717 點，台股才可望確認延續反彈行情。站穩 9717 後，最好能夠連 9751、9783 點都過關，如要確認收復 9800 點，必須站穩 9822 點。但如 9571 點未能挺住，需提防續往 9548、9495 點回測，下方 9450 點如未能挺住，需提防回測 9416 與 9400 點整數關卡，9400 點護城河為 9377 點，如棄守本波反彈結束。

短線觀察重點，除了量能升溫後，指數將有北上或南下的明確表態，也可留意盤面帶路的指路族群。股王大立光公布優於預期的 3 月成績單，同時也將於 9 日舉行法人說明會，揭開上市櫃公司公布首季成績單序幕，仍將具有指標意義。除了電子三王等權值股之外，面板、DRAM、IC 設計或被動元件等次族群，是否出現多方領漲的指標股，或空方摜殺的標的，近期觀察盤面波動時應特別留意。

大盤目前位階為空方格局中的反彈，必須突破 9700 點，反彈才可望延續，才有機會繼續往月線挺進，但如棄守 9400 點，也將再度棄守各短中長期均線，對多方相當不利，也予以空方可趁之機。不過在個別股票，由於進入融券強制回補高峰期，加上 3 月業績將陸續公布，個股表現差異性也將擴大。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)