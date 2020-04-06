【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

雖然川普救市方案一波接一波，但末日博士魯比尼日前警告，疫情恐導致全球股市下跌三到四成，聯準會經濟學家預估，全美恐因疫情而新增 4700 萬人失業，失業率飆高至 32.1%，慘過經濟大蕭條時期。美股期指走疲，拖累亞股氣色不佳，四月第一個交易日，台股微幅開高後走低，油電、塑膠、汽車等類股領跌，使得大盤失守 9700 點關卡，終場加權指數收在 9663.63 點，跌 44.43 點或 0.46%，成交額 1205.43 億元。 OTC 指數收在 118.6 點，漲 0.77 點或 0.65%，成交額 252.79 億元。

1 日台股日線收黑，周線則連二紅，惟五日線失守，日量減少逾 18%，主要受清明節長假來臨，投資人保守操作影響。籌碼方面，三大法人僅投信買超，其中外資連續四天賣超。由於新冠肺炎全球疫情仍未達高峰期，疫情所帶來的需求崩潰，就算各國政府再怎麼推出救市措施，仍會有許多公司倒閉，失業率也將再創新高，供應鏈大洗牌將無可避免，另外，對於 OPEC、美、俄油價戰三方談判，市場認為難度頗高，因全球經濟面臨萎縮，關稅或是經濟制裁已不具意義，更何況沙、俄二國都想利用這個機會，搞垮美國頁岩油業，若談判失敗，全球經濟恐更雪上加霜。考量上述二大不確定性仍待觀察，建議投資謹慎，多留現金，可留意高殖利率、業績展望佳族群波段操作。

註: 4/2(四)、4/3(五) 台股因兒童及清明節補假休市。

