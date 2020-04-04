思科視訊會議軟體Webex使用量破紀錄 3月用戶達3.24億人

許多企業出於防疫考量轉為遠距在家工作或遠端開會，推升視訊會議軟體服務的需求，思科系統 (CSCO-US) 視訊會議軟體 Webex 在美洲使用量於 3 月暴增一倍以上，用戶也攀升到 3.24 億用戶新高紀錄。

隨著人們待在家裡工作的時間拉長，全球廣大用戶湧入 Webex 的競爭對手 Zoom，以及微軟旗下的 Microsoft Teams 會議服務，滿足從虛擬教室、商務會議到遠端教堂禮拜等各種需求。

思科競爭對手 Zoom 週三 (1 日) 便表示，3 月每日用戶數激增到 2 億人，之前最高約 1000 萬人。由於不清楚各家公司計算視訊會議軟體用戶總數的方式，因此思科的數據不能與 Zoom 相比較。

思科負責 WebEx 的資深副總裁 Sri Srinivasan 說，Webex 在美洲增加 2.5 倍；在歐洲增加 4 倍；在亞太地區成長 3.5 倍，多數成長來自企業擴展、教育和遠程醫療。

Sri Srinivasan 補充說，3 月大約 7300 萬次會議使用 WebEx，而過去兩週每週舉行的會議更超過 2200 萬次。

思科表示，自 1 月以來，軟體最新的用戶數量增加一倍以上。

自去年 4 月上市以來，Zoom 的股價已飆升為當初的五倍，然而用戶對 Zoom 的隱私安全懷有疑慮，公司在過去一週，遭到用戶的強烈抨擊，因為他們擔心有許多會議過程未經過加密保護，還有許多不請自來的其他 Zoom 使用者 (Zoombombing)，恐怕會洩露企業隱私。

思科對此表示，Webex 視訊會議包含較舊的版本都已經完全經過加密。