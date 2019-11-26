思科落地桃園啟用示範中心 攜台廠瞄準智慧城市商機

台灣思科今 (26) 日宣布啟用桃園創新應用示範中心，看準全球智慧城市商機，攜手台灣 8 家網通廠商，發展各領域應用，力拚打造智慧產業聚落，而除了思科外，桃園航空城辦公室也同步舉行啟動開幕儀式。

看好未來智慧城市發展，台灣思科總經理陳志惟表示，思科向美國總部申請專案，選擇桃園做為發展重心，配合政府亞州矽谷專案，除了引入自身科技，也結合 ICT 廠商技術，推廣智慧城市，根據聯合國統計到 2050 年全球有 68% 人口會移居到城市，因此，城市居民服務將是未來發展的關鍵。

除了智慧創新應用示範中心啟用外，陳志惟指出，思科也連結 8 家台灣在地廠商，包含駿永資訊、聯浚電訊、美商訊能集思智能科技、億鴻系統、台達電、神通、凌羣、華電聯網等，瞄準智慧安防、智慧節能、智慧建築等應用。

國發會陳美伶表示，政府推動 5+2 產業，其中亞洲．矽谷計畫強調連結國際研發資源，未來將協助桃園辦理青埔智慧城市應用示範區委託研究案，預期將引進更多外國企業、新創團隊，她也指出，去年台灣物聯網產值超過 1 兆元，年成長超過 20%，看好創新能力將成經濟成長動能。

桃園市長鄭文燦則表示，思科除在桃園落地，亞洲．矽谷計畫在桃園有 4 項計畫和建設，包含日前剛成立的虎頭山自駕車創新園區、未來的青埔物聯網、楊梅馬達矽谷園區外，中原營區也申請轉成青創園區，預期將能強化桃園智慧城市發展。

針對外界關注的桃園航空城計畫，鄭文燦表示，明年將進入實質開發，桃園是台商回流的首選，目前近 7000 億投資中，就有高達 1538 億元投資桃園，包含台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 等，目前有 39 家大型廠商陸續取得廠房、建廠，預計將在 3 年完成。