〈鉅亨看世界〉F1車隊為抗疫做出貢獻

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，確診人數持續增加，重症患者人數也在上升，部分國家已經開始徵召製造商來協助相關醫療用品的生產。在英國政府呼籲下，歐洲一級方程式 (F1) 車隊工程師也開始投入呼吸器設備的生產，以幫助英國治療武漢肺炎的患者。

呼吸器等設備對於治療嚴重症狀的患者至關重要，這些患者經常已經呼吸困難，需要在醫院進行治療。由於英國的武漢肺炎病例激增，呼吸器供不應求，政府已呼籲該國工業製造商共同來實現在未來幾個月內製造 30,000 台新醫療設備的目標。

英國倫敦大學學院的工程師、倫敦大學醫院 NHS 基金會信託的醫生，與梅賽德斯旗下的 F1 賽車引擎製造商共同合作，製造無需呼吸器即可將氧氣輸送到肺部的設備，稱為連續正壓呼吸器 (CPAP)。

目前該設備已獲醫院採用，但供不應求，中國和義大利也使用這些儀器來幫助武漢肺炎的患者。

如今 40 台新設備已經交付給 ULCH 和倫敦的其他三家醫院，如果試驗進行順利，英國倫敦大學學院與梅賽德斯 AMG 高性能動力總成公司 (Mercedes-AMG-HPP) 有望在一週的時間內生產多達 1000 台 CPAP 設備。

另一方面，F1 賽車團隊也參與了另一項製造醫療設備的計畫，7 個英國的 F1 團隊，包含福特、哈斯 (Haas)、麥拉倫、梅賽德斯 AMG、紅牛、賽車點 (Racing Point)、雷諾和威廉姆斯 F1 車隊 (Williams F1) 都將參與「Pitlane」計畫，共同合作開發呼吸器的快速生產。

F1 車隊在聲明中概述了車隊打算如何提供其專業知識，以幫助該國度過危機。F1 表示：「根據英國政府本週做出的決定，Pitlane 將最大程度地匯集成員團隊的資源和能力，著重於 F1 產業的核心技能：快速設計、原型製造、測試和熟練的裝配。F1 將通過可以快速響應的工程技術能力帶來價值。」

此外，F1 也補充道：「Pitlane 項目現在的重點將是協調和應對這個明確挑戰。7 個團隊準備好在需要快速、創新技術來應對武漢肺炎疫情大流行的時刻，為其他領域提供支持。」

Pitlane 計畫的 7 家車隊也與其他航太和醫療領域製造商組成 VentilatorChallengeUK 聯盟，為英國醫療體系提供協助，目前已完成呼吸氣系統的最終設計，並獲得英國政府 10,000 萬台的訂單，預計在下週開始進行生產。