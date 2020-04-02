抗疫絕招！白宮衛生顧問：疫苗人體測試步入軌道 1至1年半達標

白宮衛生顧問佛奇 (Dr. Anthony Fauci) 週三表示，武漢肺炎 (COVID-19) 潛在疫苗首次人體試驗「步入正軌」，但完成仍預計要 12 個月至 18 個月後，而這將是對抗 COVID-19 的「終極手段」。

美國衛生官員一直密切與生物技術公司 Moderna 合作開發 COVID-19 的預防疫苗，他們自 3 月 16 日起就對一款潛在的疫苗進行首次人體試驗。

佛奇表示，這項試驗必須測試三種疫苗， 目前已完成前兩種，正準備向志願者測試最高劑量，以察看是否有任何不良反應。

佛奇在川普的「COVID-19 特別工作組」白宮新聞發布會上表示，「這必須要耗費幾個月才能夠取得數據，讓我們有足夠信心邁向第二階段，從現在起再過幾個月，我們就會進入第二階段，我認為可以在一年到一年半當中達到目標。」

COVID-19 全球大流行，全球確診人數已經超過 93.2 萬人，佛奇表示，全球負責應對 COVID-19 的衛生官員都認同，COVID-19 往後可能會在特定季節週期性復發，唯一的保護措施就是開發預防疫苗。

「對抗可能復發的病毒，最終極的解決方式就是疫苗。過去其他可怕的疾病也是如此，成功開發出疫苗後，我們就完全不擔心了。」

該 COVID-19 特別工作組協調員 Deborah Birx 博士表示，她一直商請各大學和私人企業開發 COVID-19 快篩，以確認正在治療 COVID-19 病患的醫護人員是否已有抗體。

她提到美國的醫護人員厥功甚偉，許多醫護人員已經治療 COVID-19 病患一個月了，「只有知道你已經有抗體了，你才會心安。」她稱美國各大學能在週五之前完成這些測試。

然而，佛奇表示這並非首要之務，現在重點是開發廣泛測試方式，找出感染者以妥善照護和隔離。