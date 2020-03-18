美50州全數淪陷！繼五角大廈後 美國務院也不保

美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，全美 50 州皆已淪陷，繼昨日美國防部宣布員工染疫後，美國務院也傳出有確診病例， 美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 稱，確診數一隻手可以數出來。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 150 多個國家，目前有超過 19 萬人染疫，造成至少 7519 人死亡，截稿前，美國確診 6233 例、105 例死亡，美國 50 州都出現確診病例，美國全境淪陷。

美國國防部週一 (16 日) 宣佈五角大廈共有 37 名員工確診後，週二 (17 日) 美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 透露：「國務院內數名官員的新冠病毒檢測呈現陽性，(數量) 一隻手可以數出來。」

龐培並未透露染疫人員的具體細節，但表示國務院已根據防疫指南進行處理。

美國國務院工作員工向外媒私下抱怨，龐培委託國務院其他官員進行防疫訊息溝通，內部防疫措施其實是各自為政。

民主黨議員 Bob Menendez 抨擊，國務院並沒有採取協調一致、有力的因應措施，將使其員工健康受到威脅，進一步危害美國人民健康福祉。

據悉國務院和消息人士說法，美國務院至少有一名美國駐牙買加大使館官員染疫，海外員工有數例，但華盛頓國務院尚無確診病例。截稿前，美國國務院發言人未對此置評。