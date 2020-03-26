〈觀光業自救措施〉雲朗、六福客房轉型日租辦公室 長榮罕見推買一送一

武漢肺炎嚴重衝擊飯店業者，整體飯店住房率直直落，為了提升客房的使用率，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團、六福 (2705-TW) 均看準異地辦公的需求提出日租辦公室方案，長榮集團旗下連鎖飯店也罕見推出住房買一送一優惠，力拚為住房穩住業績動能。

雲朗表示，此次瞄準企業公司行號需求，集結旗下君品酒店台北、翰品酒店 (新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店 (嘉義、台中、礁溪) 與品文旅礁溪，推出以客房作為「獨立辦公室」的短租方案，公司可以每日為單位租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用 10 小時，每房自 2 人起，最多 5 人共用，收費僅 1200 元起，並可使用飯店內的公共設施。

六福也指出，旗下台北六福萬怡酒店、六福居和六福客棧共同推出「防疫辦公好安心 日租方案」，即日起至 5 月 31 日止，將客房多元利用，化身為「獨立辦公室」， 每日可使用 8 小時，收費僅 1000 元起，並提供專人協助郵件代收及代寄服務。

而長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店則是看準疫情期間民眾走向戶外的需求，推出「安心 1+1 住房專案」， 5 月底前入住長榮桂冠酒店 (基隆、台北、台中)、長榮文苑酒店 (嘉義)、台糖長榮酒店 (台南)、長榮鳳凰酒店 (礁溪) 任一酒店，連續入住兩晚或一次入住兩間，即可享買一送一優惠，平均每房每晚最低不到 2500 元，約為定價的 33 折。