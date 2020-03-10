連鎖餐飲集團2月慘澹 多家業者營收近腰斬

連鎖餐飲集團今 (10) 日公布 2 月營收，在武漢肺炎疫情蔓延的嚴峻挑戰下，表現低迷，多家業者包括王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW)、美食 - KY(2723-TW)、漢來美食(1268-TW)、乾杯(1269-TW) 和雅茗 - KY(2726-TW) 等業績均明顯衰退，平均衰退在 40-50% 左右。

王品 2 月合併營收僅 7.88 億元，月減 44.09%、年減 46.81%，創 2012 年 12 月以來新低點；累計前 2 月 21.96 億元，年減 23.47%。

瓦城 2 月合併營收 3.07 億元，月減 43.87%、年減 38.27%，為 2018 年 2 月以來低點；前 2 月合併營收 8.53 億元，年減 1.3%，表現相對持穩。

美食 - KY 2 月合併營收 13.77 億元，月減 25.18%，年減 22.04%，創 2014 年 7 月以來新低，衰退幅度相對小；累計前 2 月合併營收 32.15 億元，年減 13.83%。

漢來美食 2 月合併營收 2.2 億元，月減 54.1%，年減 41.99%，不過，前 2 月合併營收 7 億元，年減 5.43%，衰退幅度相對小。

而乾杯 2 月合併營收 1.35 億元，月減 49.19%，年減 49.68%，創單月新低；累計前 2 月合併營收 4 億元，年減 23.96%。

雅茗 - KY 2 月合併營收 3473 萬元，月減 80.21%，年減 74.92%，累計營收 2.1 億元，年減 46.06%。

至於以承辦中大型宴會為主的新天地 (8940-TW) 2 月合併營收僅 5369 萬元，月減 79.08%，年減 61.28%，創 2018 年 9 月以來新低，累計前 2 月合併營收 3.1 億元，年減 23.02%。

王品表示，2 月營收受衝擊主要是因中國事業群配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間或延後開業日期，將趁機重新檢視在中國的各門店體質。

美食坦言，中國餐飲行業受疫情衝擊十分顯著，配合防疫措施，中國門市營業時數減少導致營收衰退，至 2 月底仍有少數門市尚未復工，仍將持續觀察恢復狀況。

不過，美食認為，疫情可望加速行業的汰弱留強，在目前帳上現金充足的優勢下，樂觀看待中長期的競爭環境，有信心持續推出新的產品和門市擴大市占率。

雅茗則說明，疫情為短期因素，目前營收已達到正常情況的 60%，隨著中國逐漸復工，華東地區日常生活也已恢復正常，疫情衝擊最嚴重的情況已過，預計 3 月營運將谷底翻轉回升。

雅茗認為，此次疫情對中國手搖飲料行業可能進行一次洗牌，有些體質不佳的品牌可望退出市場，旗下快樂檸檬位居中國手搖飲前 10 大品牌，反而可在市場反轉性的爆發中獲益，目前每日接獲數百通尋求加盟電話希望逢低布局，而全年結合重要渠道代理商進一步深耕大陸二三四線城市的既定計畫不變。

而瓦城旗下共有 138 家店，其中位於台灣共 128 家店，因應近期國內消費者飲食型態改變，正擴大布局外送市場，目前包括瓦城泰國料理、時時香和 1010 湘共 59 家店服務已上線，可望為營收增添新動能。