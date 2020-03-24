〈政院千億紓困〉交通部斥逾百億預算 補助旅行社、旅宿急救金

因應疫情衝擊台灣經濟，行政院長蘇貞昌今 (24) 日拍板第二波紓困預算 400 億元，政務委員龔明鑫指出，航空、觀光等產業可說是這波疫情受傷最重的蛋黃區，因此，交通部將直接補貼旅行社、旅宿等觀光業者，每月 5-20 萬元的救急金，初步規劃總預算逾百億元。

行政院發言人 Kolas Yotaka 指出，行政院聽從總統指示，今天召集財金、經濟及交通等各部會首長，就千億紓困振興措施進行進一步的討論，最終拍板定案，內容涵蓋產業補貼、延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。

由於航空業因疫情影響大幅減班、關閉航線，受害最深，行政院日前已通過用專案方式協調中華郵政及公民營銀行，提供航空公司穩定經營的資金支持、既有貸款展延及利息補貼 1 年，政院今天再拍板，貸款額度上限提高至 500 億元。

此外，交通部將直接提供觀光旅遊業者救急金，部長林佳龍表示，旅行業約有 4000 家，每家 10 萬元，來補助房租、水電等費用，期間為 3 個月；旅館業每家 20 萬元、民宿業每家 5-10 萬元，會依照營業額及、員工數及繳納稅款來增加補助；觀光遊樂業每家 20 萬元，針對公家機關、學校取消相關行程的損失將予以補助。

針對艱困企業薪資補助方案，如業績衰退達 5 成以上，針對其不採勞動部減班休息 (無薪假) 補助方案，且減薪未達 2 成的員工，政府將會補助每月原薪資 2 成，上限 1 萬元，共 3 個月。

此外，傳出交通部規畫，原本要出國但受疫情影響因而取消行程的旅客，將發放國旅抵用券，面額一張 500 元，對此，交通部長林佳龍證實，目前仍在研擬中，考量每年出國旅遊高達 1700 多萬人次，交通部希望將出團團客轉為國旅客群，並未納入第二波紓困方案中，初估總經費要投入 10 億元。龔明鑫強調，院長也相當支持交通部這項規劃，會盡快安排會議討論並拍板。