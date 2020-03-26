無薪假薪資補貼明上路 最多月領1.1萬元 追溯至1/15生效

勞動部今 (26) 日宣布，為穩定勞工就業，推動安心就業計畫，明 (27) 日起，減班休息 (無薪假) 勞工，可開始向勞動力發展署提出申請，預計每人最多月領 1.1 萬元補貼，最長可領 6 個月，並且追溯至 1 月 15 日起生效。

COVID-19 (俗稱武漢肺炎) 疫情已對國內產業、就業市場造成明顯衝擊，許多事業單位紛紛採取無薪假策略，以維持營運，度過難關。

勞動部表示，針對無薪假勞工，除 2 月 18 日已加碼實施「充電再出發訓練計畫」，讓勞工利用無薪假期間參加訓練課程，並給予訓練津貼補助，隨後又進一步推動「安心就業計畫」，並比照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，追溯自今年 1 月 15 日開始生效。

勞動部說明，安心就業計畫是因應疫情對國內就業市場造成的衝擊，由政府提供部分薪資差額補貼給減班休息勞工，降低薪資減損對勞工生計的衝擊，協助穩定就業。

適用對象為自今年 1 月 15 日至 12 月 31 日期間，經與雇主協商同意減班休息達 30 日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報的減班休息勞工，包括按月計酬全時勞工，及與雇主約定正常工作日數、時間的部分工時勞工，符合資格的庇護性就業身心障礙勞工也可適用。

至於薪資差額補貼的計算方式，舉例來說，某甲為全時受僱勞工，於實施減班休息日前一年現職雇主的平均月投保薪資為 45800 元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為 23800 元，依其薪資差額將補貼五成為 11000 元，按月發給，每人每月最高可領 11000 元，最長可領 6 個月。