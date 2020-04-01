〈總統敞廳談話〉特別預算再加碼 紓困振興規模將達1兆500億元

總統蔡英文今 (1) 日發表敞廳談話，除了未來台灣將加強與國際間的防疫合作，包括口罩、藥物及技術等三大項目的支援，在國內產業紓困及振興方面，蔡總統強調，第二階段也必須超前準備，行政院正在最後盤點，特別預算擬修法追加至 1500 億元，總計紓困振興規模將達 1 兆 500 億元。

蔡英文表示，隨著國際疫情日益嚴峻，政府持續掌握產業及人民受影響的狀況，不管是在生活或營業上，希望秉持雨露均霑原則，因此，政府一直在評估納入各行各業，傾全力來協助度過難關。

除了第一階段編列 600 億元特別預算、各部會移緩濟急 400 億元支援，還有就業安定基金也能提供協助，初估各項基金有 1000 億元的規模，此外，政府也提供 3500 億元的資金協助企業及民眾融通貸款。

蔡英文強調，第一階段我們盡可能去協助需要照顧的族群，下一個階段的紓困也必須超前準備，目前行政院已在做最後的盤整，將在最短的時間內對外公布，預估兩個階段的紓困振興方案預算規模將達到 1 兆 500 億元，這是一個 1 兆 500 億護台灣的行動。

蔡英文說明，行政院第二階段的特別預算案，研擬修法追加至 1500 億元，必須經由立法院審議並通過，總統強調，會做產業及庶民的後盾，加強、加快、加碼都是我們未來的方向，而現階段紓困、振興及產業轉型都是大家一起要來克服的問題。

由於國際疫情仍未見趨緩，引發部分國人恐慌搶購物資，經濟部長沈榮津指出，以往台灣口罩每日生產量僅 188 萬片，迄今已達 1300 萬片，未來朝向 1500 萬片邁進；至於衛生紙，目前廠商已是 24 小時生產的狀態，各大通路都買得到現貨，而泡麵與罐頭的產能也紛紛加大，政府會持續連結國內產業能量，確保物資供應穩定，安定民心。

針對國內防護衣與隔離衣產能，沈榮津表示，會配合指揮中心需求，希望產量能夠拉抬到法定安全存量的 2 倍；額溫槍、耳溫槍因應國內需求，依舊會優先供貨，不過，在確保此項物資國內供貨無虞的情況下，目前已經可以開放出口。