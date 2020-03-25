〈經濟部產業座談〉ICT業者透露Q2不樂觀 政院擬先推數位折扣券

經濟部長沈榮津今 (25) 日與資通訊 (ICT) 業者舉行第 2 場座談，會後受訪表示，受到歐美疫情影響，業者相當擔憂第 2 季會有衰退狀況，4 月過後訂單能見度低，同時業者也提六點需求，另外，針對內需市場，目前政院正規劃在振興抵用券前，先推出數位折扣券。

經濟部今邀請日月光 (3711-TW)、群創 (3481-TW)、南亞科 (2408-TW)、台達電 (2308-TW) 等企業代表座談，沈榮津會後轉述，業者普遍表達中國復工相當順利，在這波疫情中也有受惠部分轉單，因此第 1 季營運還不錯，但受疫情擴散到歐美，4 月以後訂單能見度低，第 2 季恐有衰退情況。

沈榮津指出，業者認為，危機就是轉機，將把握這段時間做產業升級、轉型，今日也提幾點需求，包含希望爭取產業口罩、開放彈性調整廠區外勞配置、勞健保減收、科學園區管理費檢討、台灣匯率貶值不如韓國等。

沈榮津進一步表示，廠商對紓困方案都表達支持，尤其是水電費，今日也針對工業區、加工出口區、台糖土地等出租園區管理費檢討，研擬將租金緩繳一年，並可分三年繳款、不收利息，科學園區方面，也有科技部代表在場，將再轉達。

刺激內需方面，沈榮津透露，振興抵用券仍規劃在疫情過後實施，但政院目前規劃將先推出折扣券，在民眾透過數位平台消費時，補貼平台、店家折扣，並回饋給消費者，初步規劃折扣幅度達 20-25%，預算則從移緩濟急的 400 億中提列，但具體辦法、折扣仍有待進一步確認再公布。

根據總統蔡英文日前指示，政府除運用紓困及振興特別預算 600 億元，加速協助產業紓困外，各部會也盤點移緩濟急預算及基金共約 400 億元，總計可投入 1000 多億元，全力穩定產業。