疫情中房地產最安定 壽險業搶標地上權將成常態

日前信義計畫區「世貿三館」地上權案公開標售，吸引南山、富邦、新光、國泰四大壽險公司參與，屬於難得一見的市況，專家分析，過去壽險業不太碰的地上權案，受到疫情干擾的股市以及降息政策影響，必須尋找相對安定的資產去化，才會激起競標白熱化，相信未來此類的案例將不在少數。

利率走低，使得債券大量贖回；加上銀行存款利率不到 0.5％、10 年期台灣公債也不到 0.5％，美國大降息 6 碼，10 年期美國公債也不到 0.8％。為此，不確定的投資工具中，只剩下不動產最確定；至少有租金收入，不用擔心股市般起起落落、資產蒸發，所有權必要時刻還可以變現。不少壽險公司在法說會表示，投資眼光重新相中台灣高殖利率股票及不動產。

對此，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，最後標脫的單價每坪 644 萬元、容積單價每坪 115 萬元，均低於前兩年「空軍官兵活動中心」、「信義行政中心」，顯見投資市場受疫情影響，已轉為審慎樂觀。

黃舒衛表示，「世貿三館」土地使用分區為娛樂設施區，不得設置住宅，由於座落位置佳，南側連接「台北 101」、北側正對台北市政府、西側為信義計畫區第一個也是最大的國際五星級旅館，東側又是全世界密度最高的百貨商圈，周邊均為全國指標性大型服務設施，因此規劃做高級辦公室、百貨商場、旅館都極適合。

「世貿三館」基地面積 4,856.34 坪，與南山廣場最接近，由於容積有 560%，再加上目前標購高價地上權案的投資人多安排容積移入，預估未來量體將近 6 萬坪，造價百億元起跳。疫情總會過去，台北市精華區商業土地稀有性、辦公室斷貨潮等供給面結構性因素，再加上預期台商回流、外資投資的需求增加趨勢，相對安定又充滿發展性的房地產，已激化投資人對土地投資的渴望。