中保科部署防疫 用復興空廚為員工供餐

中保科 (9917-TW) 集團面對新冠肺炎疫情升溫，進行超前部署全面防疫，其中集團旗下的復興空廚更加開生產線，製作營養美味餐盒，專車送往中保集團辦公大樓，提供員工午膳，避免因覓食徒增接觸感染風險。

中保科主管強調，健康的員工是企業的根本，但中午用餐時間，各式餐飲場所人潮混雜交錯，往往必須和不認識的消費者併桌，進食時更不可能戴口罩，少了防護，一旦碰上無症狀感染者，很可能成為企業防疫破口。中保科技集團基於關懷員工健康，結合集團資源，由復興空廚為員工供餐，也為員工健康把關。

中保科指出，復興空廚不論在食材選購或料理手法都有口碑，為市場肯定的團膳供應商，相信能讓員工吃好也吃飽。復興空廚便當每天送到辦公大樓，員工免外出取餐，員工領餐後回位用餐，辦公室的辦公隔間也能避免他人飛沫。

中保科指出，中保科集團配合政府防疫措施，盡量避免群聚活動，更鼓勵各單位間多使用電話或通訊軟體取代面對面溝通，各分公司會議、員工教育訓練等活動，即日起也一律改為視訊會議。如員工因工作需求必須跨樓層作業，每樓層也備妥酒精方便消毒使用。另外，中保科並提醒各單位降低不必要的拜會和餐敘，保護自己就是保護別人。

中保科指出，集團秉持「料敵從寬禦敵從嚴」原則，擬定各種可能狀況的應變方式，公司內重要單位分組採異地上班、風險控管。此外，保全管制中心除了異地上班，包含網路系統在內做好「雙備援」準備，確保系統順暢運作，維持服務水準，無論疫情狀況怎麼變，中保科技集團都能讓消費者信賴安心。