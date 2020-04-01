雲端視訊會議需求旺 是方上半年營運可望優於去年

新冠病毒疫情全球蔓延，不少企業啟動遠距辦公，中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方電訊 (6561-TW) 總經理劉耀元表示，多數大型企業將辦公室會議加速雲端化，近期雲端需求較過去提升 2-3 成，可望帶動今年上半年營收、獲利優於去年。

是方提供企業多項雲服務，其中 070 雲端總機服務，企業可透過手機、平板及電腦等裝置登入系統，就可以隨時進行通訊功能，電話總機、視訊服務一次到位，可省去採購與維修等成本，且視訊會議系統支援百人上線進行會議、分享檔案、電子白板及錄影等多項功能。

劉耀元指出，近期因新冠病毒疫情影響，企業擴大實施在家辦公政策，員工分隔兩地工作大多仰賴雲端，因此，企業同步加速資料雲端化。

展望後市，劉耀元表示，是方提供的雲端服務較廣泛，且屬於客製化，業者可依照公司需求決定，不過整體在疫情帶動下，雲端服務需求量 2 成以上，法人也看好，雲端服務可挹注營運動能，上半年營運可望優於去年同期。

劉耀元表示，是方已與國內 SaaS 廠商共同推展「是方應用雲」服務，國外客戶更包括 AWS、Google 等國際大廠，透過是方雲端交換中心 (CCX)，提供客製化、高可靠度、高遞送率、高安全性等公有雲服務。

是方日前公布自結數，1 月營收 2 億元，月減 1.25%、年減 2.29%；稅後純益 4800 萬元，年增 4.3%，每股純益 0.69 元；去年第 4 季稅後純益 1.42 億元，季增 10%、年增 9.76%，每股純益 2.06 元；去年純益 5.43 億元，年增 11.96%，每股純益 7.83 元。