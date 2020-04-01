個股分析／超眾 日本電產富爸爸加持

新冠肺炎疫情全球蔓延，全球各大企業紛紛採取異地分區工作，遠端及視訊會議帶動雲端伺服器及商務 NB 需求強勁，大陸新冠肺炎疫情受到控制後加速進行 5G 基礎建設，連原本市場看衰的大陸智慧型手機亦因 4G 手機銷售優於預期，庫存去化後近期重啟拉貨，且大陸各大智慧型手機品牌廠積極衝刺 5G 手機，因疫情帶動的三大產業需求讓超眾在大陸廠區逐步復工後，營運可望快速回到正常。

日本電產大收購，持股正式突破 60％大關

日本電產 (Nidec)2018 年底以每股 108 元、公開收購超眾 48％股權，正式入主超眾 (6230-TW)，切入 3C 散熱模組市場；截至今年 2 月份，日本電產對超眾的持股張數已達 4.68 萬張，持股比例達 54.7％。

根據最新公告，日本電產 3 月至今共兩階段大買超眾持股，第一階段從 3/13 日開始，該股跌破 200 元的當天出手，至 3/17 日共三個交易日，買超張數高達 1913 張，持股比例從 2 月的 54.7％增加到 56.92％。超眾股價這一波由於有富爸爸加持，已由最低點反彈了四成以上。

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