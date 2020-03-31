〈樺漢法說〉疫情添變數全年展望轉趨謹慎 毛利率下調至持平

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (31) 日召開法說會，董事長朱復銓表示，第一季營收估較去年同期減少 4-6%，毛利率略增、營益率持平，不過疫情持續影響下，第二季展望還需再觀察，全年毛利率由先前預估的略增，轉為持平看待。

樺漢第一季雖受疫情影響產能，導致營收略微下滑，但公司表示，3 月中旬後產能已回復正常水準，且近期陸續接到醫療 IoT 設備、視訊會議系統急單，有助提升單季毛利率及營益率表現。

不過，由於疫情帶來的不確定因素，朱復銓坦言，現在第二季比較不明朗，因此也無法給出較明確的展望，他認為，整體疫情發展以及市場變化，還要再 1-2 個月才會比較清晰。

全年來看，朱復銓認為，雖然工業網安及工業互聯網解決方案 (IoT Solutions) 訂單持續成長，加上有新業務、新產品線，有助毛利率走勢，但因為疫情影響持續，估全年毛利率持平，較去年第四季法說時預估的略增向下調整。

樺漢董事會日前也決議，每股擬配息 4 元及配股 1 元，共 5 元股利，每股股利以及配發率，都為近年低點，對此，朱復銓表示，目前大環境不明朗「現金為王」，有足夠的現金才能因應變數，也會彈性規劃今明二年的資本支出。