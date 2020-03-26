亞洲經濟轉壞跡象？新加坡首季GDP估年減2.2% 大幅下修全年成長預期

據新加坡官方初步數據顯示，新加坡第 1 季經濟表現較去年同期萎縮 2.2%，較前一季大減 10.6%，迫使當局進一步調降對全年 GDP 的預期。

新加坡 GDP 年增率 圖片：tradingeconomics

貿易和工業部週四 (26 日) 指出，現在預計新加坡今年 GDP 將落在 -1.0 至 -4.0% 之間，這一數據更低於上個月所預測的 -0.5% 至成長 1.5%。

作為亞洲最早發布 GDP 數據的國家之一，新加坡的下調也引來對亞洲其他國家也同樣轉弱的預期。

貿工部發布的聲明表示，對經濟預期的調降，主要考慮到新加坡第 1 季經濟表現弱於預期，以及自 2 月以來，外部及國內經濟的急速惡化。

新加坡經濟以外貿為主，但是主要貿易黟伴紛紛關閉邊界，限制生產活動，也限制消費者的行動。

聲明說，鑑於 COVID-19 疫情具有空前的性質，包括許多國家為遏制疫情而採取的公共衛生措施，因此預測範圍變得更大，這是考慮到全球經濟的不確定性增加。世衛組織的數據顯示，全球已經有 18000 多人死於此次病毒傳播。

新加坡副總理 Heng Swee Keat 預計週四晚間發布第二輪刺激計劃，以支撐經濟，預計本輪焦點可能集中在受災尤為嚴重的旅遊和運輸部門。新加坡央行將政策決定延後到 3 月 30 日，分析師普遍預測進一步寬鬆。

澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，政府很有可能會動用預備金來為第二輪刺激提供資金，這可能會比 2020 年預算案中宣布的要大。