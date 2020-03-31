〈張忠謀開講〉談太太十年來兩大改變 張淑芬：謝謝他無形中幫助許多人

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (31) 日難得露面，暢談太太張淑芬這十年來的兩大改變，包括慈善事業越趨成熟，以及畫畫生涯上的轉變；張淑芬則說，沒有張忠謀，就沒有慈善基金會，謝謝他在無形中幫助許多人。

張忠謀今日出席太太張淑芬《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》新書座談會，被問及張淑芬這十年來的改變，他說，Sophie(張淑芬) 在公益慈善事業上，越來越成熟、也越來越積極改變，她與其領導的台積電志工社與台積電慈善基金會，是起而行的人，不是捐錢而已，這也是一開始就與其他慈善事業最大的不同。

張忠謀並說，張淑芬的慈善事業是親身去看別人需要什麼，因此讓慈善事業越趨成熟，演變成慈善平台，與台積電的創新平台概念很相似；台積電的創新平台 (Open Innovation Platform) ，是將台積電的製程技術與客戶的設計技術，加上第三者的智慧財產 IP，放在同個平台上，對三方都有好處。

至於慈善平台，張忠謀說，張淑芬的慈善平台是企業盡社會責任，志工社出力、慈善基金會也出力，是了不起的觀念，他也說，自己親自命名的台積電創新平台，「觀念也很了不起」。

除了慈善事業，張忠謀說，張淑芬這十年來在繪畫上，也有很大的改變，一開始畫畫時著墨盆景、水果等，老實說並不覺得有什麼特別，但在 2010 年時，兩人去了阿姆斯特丹某間大型美術館，看到一幅畫，畫中女士戴著黑帽子，兩人同時盯著那幅畫好幾分鐘，覺得畫裡的女士氣質很好。

張忠謀說，回到台灣後，張淑芬便以那幅畫為範本，將女士的衣服改為東方衣著，並將女士的臉畫成張淑芬自己年輕時的模樣，「這是他畫畫生涯裡的 quantum jump(量子跳躍)，是創作性的一幅畫」。

張忠謀也說，自己對於過去 40 年、甚至 50 年來的生活，沒什麼遺憾，但看到張淑芬那幅畫，倒是覺得有種淡淡的哀愁、輕輕的憂鬱。

張忠謀也為張淑芬《引路》一書寫序，張忠謀笑說，「看這本書第一個要看的是我寫的序」，他引用美國作家海明威的話，「用真實的感情，寫簡單的句子」。

張淑芬則說，張忠謀不太誇獎自己，也不太誇讚自己做慈善事業，但看到他寫的書序，感到很榮幸，原來在他心中，自己的慈善事業能與台積電比擬；她並說，沒有張忠謀，就沒有慈善基金會，也謝謝他在無形中幫助許多人，「我們 (慈善基金會) 要是有點成績，都是因為你」。