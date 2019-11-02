〈台積運動會〉張忠謀：世界紛亂 台積電成地緣策略者的必爭之地

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行第 28 屆運動會，今年為創辦人張忠謀退休後，首度回台積電參加運動會，張忠謀認為，他退休以來，台積電創造很成功的一年半，而近來世界局勢變化大、不再平靜，台積電成地緣策略者的必爭之地，但更要堅守崗位與價值，發揮三大競爭優勢，相信必能繼續繁榮。

張忠謀說，去年台積電在董事長劉德音與總裁魏哲家領導下，是相當成功的一年，當然有許多困難，有些令人不太滿足的地方，但總體來說，他退休後，台積電創造很成功的一年半。

張忠謀表示，過去一年半以來，台積電發揮技術領先、製造優越、客戶信任這三大優勢，也是看家本領，「假如失去三個優勢任何之一，都不是我們要的台積電」。

除了上述三項優勢，張忠謀指出，這 2 年世界局勢變化也相當多，已經不能再是安寧的世界，如原定下月與 Sophie(夫人張淑芬) 共同出席位於智利的 APEC 高峰會，會見到美國總統川普、中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三等，但智利 10 月 18 日起發生抗議、遊行，且規模越來越大，日前智利總統忍痛取消 APEC 高峰會，這只是世界很亂的一端、一個小角。

回到台積電來看，張忠謀說，在動亂的世界裡，台積電一直是非常重要的公司，在 IT 供應鏈是重要的一環，但從這個層面來看，還是看小了台積電，較正確地說，台積電在和平時代，就是安安靜靜做供應鏈的一環，但當世界不安靜了、也就是現在，台積電變成地緣策略者的必爭之地。

張忠謀進一步說，也因成為地緣策略者的必爭之地，台積電更要堅守崗位與價值，及三項競爭優勢，並持續秉持以誠信、正直為首的經營理念，這是我們最好的寶物，在這亂紛紛的世界，相信台積電還是能繼續繁榮，繼續作為世界、社會非常有用的一員。