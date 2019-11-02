〈台積運動會〉張忠謀談退休三大計畫進度 自傳下冊明年底前完成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行運動會，創辦人張忠謀談及自己的退休三大計畫，目前正積極進行自傳下冊，盼能在明年底完成，將分為「德儀盛衰」與「台積奇蹟」兩大篇，過去一年半也參加世界盃橋牌比賽，與許多世界好手交手，相當滿足，也與夫人張淑芬一起到法國巴黎、澳洲雪梨旅行。

張忠謀去年宣布退休後，曾提到退休後要做三件重要的事，第一為寫自傳下冊，第二是參加橋牌比賽，第三則是與太太張淑芬一起旅行，他並藉由今日出席台積電運動會，向大家報告進度。

張忠謀說，自傳下冊從 1964 年說起，將分為 2 個大篇，第一大篇為「德儀盛衰」，細數自己在德州儀器待了 25 年，對半導體部門建立與強盛，有相當的貢獻，也是自己人生很重要的一部分，初稿上周已完成，多達 7.5 萬字。

第二大篇則為「台積奇蹟」，規劃 10 萬字，但兩大篇中有插曲，將以 2 至 3 千字，敘述自己在通用儀器擔任總裁一年多的期間，盼明年年底前完成自傳下冊。

橋牌比賽方面，張忠謀說，過去一年半參加好幾個橋牌比賽，最大的成就是在世界盃橋牌比賽中，獲得長青組第五至第八名，他指出，世界盃長青組中有許多以前的世界冠軍與橋牌好手，共 24 隊參加，自己的隊伍成功打入前八強，與許多世界好手交手，已相當滿足。

而在過去一年半，張忠謀與太太張淑芬印象最深刻的旅遊，就是一起到法國巴黎與澳洲雪梨，兩人一同去巴黎看趙無極畫展，5 天走了 4 間博物館，也吃了很多餐廳美食，且張淑芬還將兩人看畫展時，手牽手依偎看畫的背影，畫出〈執子之手 2〉，並說太太畫畫也是在創造奇蹟，2006 年開始畫畫，從不會畫到上拍賣市場，跟他創造台積電奇蹟有得比。

張忠謀說，兩人也到澳洲雪梨，花了十幾天繞了南岸，看到許多好看的花、植物，還有包括長頸鹿在內等稀有動物。