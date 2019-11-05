〈人才循環高峰會〉張忠謀：台灣很小 培養世界觀很重要

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (5) 日出席人才循環大聯盟高峰會表示，循環經濟是很自然的事情，自己就是一個很大的受益者，當初從美國帶回來最重要的資產是世界觀，而不是技術，他表示，台灣很小，但培養世界觀很重要。

張忠謀指出，他在美國 36 年學到比大學教育更重要的事情是世界觀，台灣是相當小的地方，但缺乏世界觀，很多 50、60 歲的人常常談論當年讀台大的時候做了什麼，但在美國並不會聽到 50、60 歲的人，談論當年在哈佛做了什麼，因為美國人才很多，會碰到很多能幹的人，在交流的過程中，會學習到世界觀、謙遜 (modesty)，他也說，從 MIT 畢業之後很少再提 MIT。

張忠謀進一步指出，從美國回來擔任工研院院長，到後來創辦台積電，最重要的不是帶技術回來，而是把世界觀帶進台灣，世界觀不是偏門知識，而是最重要的資產，台積電培育人才，也讓台灣能看見國際。

以台積電為例，張忠謀表示，副總級以上的高階主管，至少有一半的人在台灣接受大學教育，然後在美國讀研究所，回台灣剛開始也是從低階工程師開始一路做到高階主管，當初頭 3 個總經理都是華裔美國人，他們就是台美人才循環的例子，後來回到美國後，1 個做創投、1 個創辦公司、1 個從事專業經理人，都走出自己的路。