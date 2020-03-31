家具、系統櫃出馬 打造臥房5個視覺亮點

在現代人眼中，臥房，可說是相當重視的居家空間之一，倚賴現今的設計辦法、施工技術，即便坪數再小，也能被有效地利用，打造得精巧舒適，收納規劃完備有條，而除了實用性以外，該如何替臥房增添亮點？透過頑渼空間設計的五個設計辦法，瞬間讓室內變得具有主題性，快一起來看看！





在現代人眼中，臥房，可說是相當重視的居家空間之一，倚賴現今的設計辦法、施工技術，即便坪數再小，也能被有效地利用，打造得精巧舒適，收納規劃完備有條，而除了實用性以外，該如何替臥房增添亮點？透過頑渼空間設計的 5 個設計辦法，瞬間讓室內變得具有主題性，快一起來看看！



1. 古董家具妝點，替空間畫龍點睛

男主人偏愛有歷史的骨董家具，在乾淨簡潔的現代主調中，適時妝點有時間感的復古老件，不致與整體風格形成衝突，也形塑畫龍點睛的端景效果；透過極具風情的木櫃裝飾，搭配深色的實木地板，讓寢臥場域充滿安定雋永的特色。

2. 霧面玻璃拉門，營造耐人尋味的畫面

將玄關概念移植到臥房內，用平條玻璃拉門作為進入主臥的第一道門，以半透曖昧視感轉變主臥氛圍，透過霧面門片引導光線之下，開啟耐人尋味的畫面，入內，則可見鐵件衣物收納櫃，形塑出循序漸進的廊道，寢室內以莫蘭迪蘭與木質床板拼接，讓冷色調散發其獨特的溫暖。

3. 床頭簍空設計，創造創意牆面表情

運用系統櫃在床的一側打造衣物收納牆，並在接近床頭處加入小小的簍空內凹格狀設計，取代傳統床頭櫃，而床頭牆面則以懸吊方式，打造與樑柱等深的置物櫃，連同女主人的專屬化妝桌也一併完成，跳脫以往呆板的櫃體形體，讓機能與美觀兼具。

4. 設計款家具說故事，形塑吸睛焦點

在簡約空間內，直接選擇時尚感的設計家具、軟件作為空間主角，能夠快速營造出居家亮點，彷彿折疊起來的椅子、藉由充滿曲線感的造型令人會心一笑，頓時讓空間畫面顯得更富設計感和趣味性，並表現屋主的好品味。

5. 櫃體整合術，小寢室也能五臟俱全

有別於一般佔地較寬敞的主臥房，夫妻選擇將空間留給生活，單純睡眠用途的寢室不需要太大，將部份衣物收納櫃移至走道，床尾則用系統櫃規劃出結合化妝桌的複合式臥房收納系統，讓視覺顯得俐落，也解決空間深度不夠的問題。

以上圖片提供 頑渼空間設計