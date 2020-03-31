〈貴金屬盤後〉上週強勁上漲後 金價承壓收低

週一 (30 日) 交易，因美股上漲且美元走強，黃金期貨價格承壓收低，交易員密切關注武漢肺炎疫情的快速發展，以川普總統擴大防疫措施的指導方針。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「過去 10 天實體黃金的供應鏈被中斷了，但現在已經穩定下來，且沒有價格上漲的任何動力。」

「在全球似乎永無止盡做出貨幣寬鬆承諾的背景下，黃金的前景仍看漲，但下一次的漲勢比較像搭手扶梯那樣，而不是電梯直線向上。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 10.90 美元或約 0.7%，收每盎司 1643.20 美元。(6 月契約目前為交易最活躍契約)

交易仍活躍的 4 月交割的黃金期貨價格上週大漲 9.5%，根據 FactSet，此創下 2008 年 9 月以來最大單週漲幅。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 40.2 美分或 2.8 %，收每盎司 14.132 美元。

白銀上週大漲 17% 以上，創 1987 年 4 月以來最大單週漲幅。

貴金屬交易商 USAGOLD 創始人 Michael Kosares 表示，「近幾日黃金市場相當不平靜，有些人認為，在 4 月契約展期後一切就會回到常軌，但如果黃金短缺狀況持續，那麼任何人都能猜到會怎樣。」

「從我們的角度來看，黃金需求依然活躍，並且很可能只是冰山一角。」他指出，在 USAGOLD 實體黃金硬幣的需求達到 2009 年以來從未見的高水準，就連散戶也和基金、機構法人等一同追求實體黃金。

市場正在消化週日的新聞，即川普將社會疏離準則延長至 4 月 30 日。川普先前曾指示，希望在 4 月 12 日復活節週日前取消限制。

與此同時，美元也對金價造成摩擦，ICE 美元指數上升 0.7%。美股大盤指數在週一黃金收盤時走高。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「我們看到白天的風險情緒，幾乎返回正常狀態，美股各產業大多走高。我認為這是正面的，有利將金價鞏固在 1600 美元以上。」

他認為本週可能會公布令人震驚的經濟數據，因而提高避險需求。「週二的消費者信心將非常糟糕，且下一次還會再惡化，週四公布的初次請領失業救濟金人數可能會再次令人震驚，我猜會遠高於上週 328 萬人的紀錄。」

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