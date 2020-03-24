精煉及採礦中斷 Fed無上限寬鬆 金價本週上看1700美元

黃金週一 (23 日) 創下單日漲幅，但是隨著產量陷入困境以及採礦業務放緩，黃金價格可能很快就會暴衝至全新水準。

交易最活躍的 4 月黃金期貨合約週一上漲 83 美元或 5.6%，收於每盎司 1567.60 美元。根據道瓊市場數據追溯至 1984 年 11 月的數據，這是史上最大單日漲幅。

聯準會 (Fed) 週一決定擴大其資產負債表，無上限購買與住宅和商業抵押貸款相關的美國國債和證券以抵禦信貸緊縮。這是為停滯的金融市場注入資金的「量化寬鬆」措施。

GoldSeek.com 總裁兼 CEO Peter Spina 表示，無上限量化寬鬆是個「巨大訊號，也是即將到來的數兆美元新債務貨幣化的另一種作法」。最近幾週的下跌讓「許多華爾街人士驚醒」。

他表示：「在全球經濟一蹶不振之際，對全球流動性無上限的量化寬鬆政策有利於黃金。」「黃金正在恢復其作為全球貨幣的功能。」

Spina 表示，如果金價在「本週或下週週五」之前漲至每盎司 1700 美元，他也不會感到震驚；並且第 2 季金價可能達到 2000 美元以上。

根據 FactSet 的數據，自 2012 年底以來，期金價格就再也沒有高於 1700 美元，而 2000 美元的價格將創下歷史新高。

Spina 說：「我們已經接近黃金每天上漲 100 美元或 200 美元而不會下跌的日子了。」

他說，隨著實體金條的供應鏈斷裂，未來幾個月市場可能還會看到「一場完美風暴，金價將出現超級飆升」。「在火爆的市場上尋找新的供應將變得困難。」

他說，金條需求已經持續「數週」，但由於新型冠狀病毒 (COVID-19) 的衝擊，煉金廠和採礦廠都關閉生產，「因此，在這場真正的淘金熱中，黃金和金礦開採者將掀起一場完美風暴。」

全球最大的 3 座黃金精煉廠：Valcambi、Argor-Heraeus 和 PAMP 週一表示，由於瑞士強制關閉該國非必需產業以防止新冠病毒傳播，它們已暫停生產至少一週。據《路透》週一報導，這 3 家精煉廠每年加工約 1500 噸黃金，約佔全球年度總供應量的三分之一。

總部位於都柏林的金銀服務提供商 GoldCore 週一表示，「最近幾天的需求創歷史新高，全球銀條、硬幣和金條的供應已迅速蒸發。」

GoldCore 說：「大多數大型黃金精煉廠和造幣廠已經關閉未來 2 週的精煉和造幣業務，這種停產的時間可能會更長，這將嚴重影響供應。」

GoldCore 研究總監 Mark O'Byrne 指出，供應問題與金、銀條硬幣以及金條有關，這在「美國、英國、歐洲和亞洲的經銷商賣光庫存後更成全球現象」。

世界黃金協會 (WGC) 投資研究主任 Juan Carlos Artigas 表示，黃金的「供需動態」無法再維持一個月。目前，與大多數資產類別一樣，黃金正受到「全球性前所未有的經濟和金融市場狀況」的影響。

他說，最近金價的波動「是由所有資產的大規模清算驅動的，並且可能被槓桿部位和交易規定而放大」。儘管如此，它仍是「目前為止表現最好的資產類別之一」。

Artigas 表示，金價的波動可能會「加劇，直到更清楚地了解新冠病毒大流行對全球經濟的影響程度，以及政府之後將採取何種措施以減緩危機蔓延並緩和經濟衝擊」。

話雖如此，Artigas 預計「金融市場的高風險水平，加上廣泛的實際負利率和量化寬鬆政策，將支持黃金投資需求作為避風港。」