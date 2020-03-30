〈美股早盤〉美「社交距離」延長至4/30 道瓊早盤漲逾2百點

川普總統宣佈延長社交距離指引至 4 月 30 日，雖然可能造成短期經濟衝擊，但投資人認為，該措施將可避免疫情對經濟造成長期性的損害。受惠於該政策，美股於週一 (30 日) 開盤四大指數皆上漲，嬌生公司於早盤上漲 4.23%，帶動整體道瓊指數上漲超過 200 點。

武漢肺炎疫情

美國累計確診病例已超過 14 萬例，川普總統於週日 (29 日) 宣佈，將全美社交距離指引延長至 4 月 30 日，建議大多數人繼續待在家裡，並避免 10 人以上的聚會，造成疫情惡化。

紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 透露，他決定將該州「居家令」延長兩週，至 4 月 15 日。古莫要求所有非關鍵行業的民眾繼續留在家中。

截至台北時間週一 (30 日)22 時許：

道瓊指數上漲 217.17 點或 1.00%，暫報 21853.95 點

那斯達克上漲 117.56 點或 1.57%，暫報 7619.94 點

標普 500 上漲 34.12 點或 1.34%，暫報 2575.59 點

費半上漲 28.21 點或 1.89%，暫報 1516.96 點

台積電 ADR 上漲 0.58% 至每股 47.12 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.645%

紐約輕原油下跌 6.09% 至每桶 20.20 美元

布蘭特原油下跌 6.01% 至每桶 26.27 美元

黃金下跌 0.64% 至每盎司 1643.50 美元

美元指數上漲 0.78% 至 99.310 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 1.63%，達 251.74 美元。

一名蘋果組裝廠資深高管指出，蘋果今年第二季的訂單可能較去年同期下跌了 18%，iPhone 12 的量產目前已經延後，但是這款 5G 手機仍有可能如期舉行秋季發表。

另外，由於美國及歐洲消費者的需求恐將萎縮，據知情人士表示，蘋果的主要顯示器供應商之一，原本預計今年將出貨 7,000 萬個 iPhone 螢幕，但如今正考慮將這一目標降低 17% 以上，至 5,800 萬個。

微軟 (MSFT-US)

微軟早盤上漲 2.09%，達 152.74 美元。

受到疫情的影響，許多企業要求員工在家上班，推動了雲端辦公相關的需求，微軟雲端服務相關產品的需求因此激增。微軟表示，在部分疫情嚴重地區，雲端服務需求暴增了 775%。

數據顯示，Microsoft Teams 每日用戶逾 4400 萬人，在 Teams 上進行的會議和通話每日平均逾 9 億分鐘。Windows Virtual Desktop 的使用率也成長超過 3 倍。

嬌生公司 (JNJ-US)

嬌生公司早盤上漲 4.23%，達 128.50 美元。

嬌生公司 (Johnson & Johnson) 於週一 (30 日) 宣佈，針對武漢肺炎所開發的疫苗，將於 9 月開始進行人體試驗。另外，嬌生亦表示，目前已投入超過 10 億美元，與隸屬於美國衛生及公共服務部 (HHS) 的生物醫學高級研究和發展管理局 (Biomedical Advanced Research and Development Authority)，共同進行疫苗的研究開發。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

MRB Partners 表示，由於疫情持續惡化、加上經濟數據表現不佳，預期在接下來 1-2 個月內，股市仍將面臨較大動盪。

MRB Partners 亦表示，市場目前正在經歷第三階段，第一階段是疫情於全球的快速蔓延，第二階段是各國實施的刺激政策，目前則是進入經濟衰退的階段，預期將會進一步重創投資者的信心。

State Street 的策略師 Daniel Gerard 表示，經濟衰退的程度仍是未知數，且企業也面臨獲利衰退、及信評遭調降的壓力，因此，股市及信用市場仍具相當大的風險。

Gerard 認為，若企業獲利表現不佳，則預期將會對股市造成較為長久的影響。因此，在判斷美股是否已見底之前，仍須先了解企業獲利的相關資訊。