吉利德大多頭：瑞德西韋實驗療法成功率僅50%

隨著武漢肺炎疫情升溫，外界期望研發藥物進程加快之際，美國藥廠吉利德 (Gilead Sciences)(GILD-US) 大多頭週四 (5 日) 表示，根據過去治療經驗以及投放藥物情況，他認為吉利德針對新型冠狀病毒的實驗療法成功機率僅 50%。

加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師 Brian Abrahams 在報告中寫道：「為致命病毒開發治療方法風險仍大且機會不明，儘管對藥物的需求得以將瑞德西韋 (Remdesivir) 的標準定得較低，但先前在對抗伊波拉病毒方面不如預期，加上數據混雜和有限投藥結果皆為該公司的風險因子。」

儘管如此，鑑於吉利德市值自 1 月 21 日以來上漲近 170 億美元，投資人似乎對該藥廠的表現更樂觀。若瑞德西韋測試成功，RBC 認為吉利德依舊可能在短期內從中獲取 8000 萬至 1.5 億美元收益。

不過 Abrahams 認為，若採用靜脈注射途徑，可能導致瑞德西韋注射者受限於病情嚴重的住院患者，且藥物可能遭到囤積。

儘管如此，富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Jim Birchenough 並不擔心瑞德西韋用於伊波拉的實驗經驗。他預計瑞德西韋將達成新型冠狀病毒的主要研究目標，即降低發燒症狀並提高出院率，他稱這可能讓吉利德股價上漲 20 美元。富國銀行將吉利德目標價定在每股 87 美元，較 RBC 高出 1 美元。

自實驗藥物計畫啟動以來，吉利得股價已上漲近 20% (圖：Bloomberg)

截至台北時間晚間 23 時許，吉利德股價上漲 0.59%，暫報每股 76.45 美元。

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