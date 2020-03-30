世貿三館地上權招標南山312.76億元得標氣走富邦壽 創史上三高紀錄

世貿三館地上權案今 (30) 日開標，在國泰人壽、富邦人壽、南山人壽與新光人壽等壽險大咖競逐下，最後由南山人壽以 312.76 億元、溢價率 17.4% 得標，創國產署地上權招標案有史以來，基地面積最大、權利金與決標金額史上金額同步創新高等三大紀錄。

世貿三館位於信義區，基地面積 4856 坪，週邊知名地標包括台北 101 大樓、台北市政府、世貿一館與百貨商場，是目前台北市罕見的大面積、土地方正，被市場譽為「蛋黃區中的鑽石」，招標消息曝光後吸引壽險大咖表態搶進。

國產署表示，世貿三館面積 4856 坪、容積率 560%、權利金底價 266.3 億元，以土地面積換算每坪底價約 548 萬元，此次招標共吸引 4 封標單競逐，其中國壽出價 283 億元、新壽 288.8 億元、富邦人壽 311.7 億元，最後由南山人壽出價 312.76 億元，以 1.06 億元些微差距氣走富邦取得 70 年地上權資格。

南山人壽表示，世貿三館是台北市信義區屈指可數的可開發大型基地，基地東側緊鄰台北南山廣場、北側有台北市政府、南連台北 101 大樓，西側則有君悅大飯店，地理位置極為優越。

南山人壽近年來陸續在信義區取得地上權標案，包括前身為世貿二館的「微風南山廣場」、信義區行政中心地上權等，今天又取得世貿三館地上權招標；根據南山人壽規劃，未來將興建商辦大樓，與鄰近商辦形塑頂級商辦聚落，打造成 CBD(商務中心區) 的 CBD。

除了世貿三館地上權案，國產署預計將在 4 月底公告招標國泰營區地上權，預計最快要 6 月底將公布決標結果。