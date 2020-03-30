〈房產〉北市高樓層豪宅成僑外資最愛 天鑄、西華富邦都有成交紀錄

台北市高樓豪宅人氣旺，天母最高樓華固建設 (2548-TW) 的華固天鑄建案，新買家一次砸 4.97 億元，買下 19 樓兩戶，共 424 坪，西華富邦也有交易，24 樓以 2.88 億成交，單價 190.6 萬元，另有和平大苑成交 26 和 30 樓戶，買家的共通特色都是僑外資公司。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，受美中貿易戰影響，不少兩岸三地企業主，積極重新配置資產，將海外經商資金回台布局，而這些有海外背景的買家相對年輕，具國際視野，置產偏好屋齡新，指標性高的豪宅，而偏好買高樓層，主要因為產品具市場獨特性，長遠來看增值空間較大。

今年以來受到疫情影響，國際經濟震盪，張旭嵐指出，上半年高總產品交易可能會趨向保守，但不動產抗性佳、穩定性高，且豪宅屬性單純，長期也有增值空間，經商者亦可作為招待所之用，藉此拓展人脈，邊際效應高，因此在低利環境中，市場熱錢仍會尋找優質標的，低點卡位搶進。

台北市樓高超過 35 層的豪宅，和平大苑和華固天鑄都是 38 層樓高，西華富邦 42 層樓。

華固天鑄前身是天母聖道兒童之家，2016 年完工，一舉成為天母最高豪宅王，最高單價為 37 樓戶，交易單價 207.4 萬元，而去年華固天鑄交易六筆，中高樓層平均單價約在 130-145 萬元之間，著名的住戶包括藝人彭于晏，飲水機品牌家族。近年天母商圈也有萎縮趨勢，因此豪宅市場並不熱絡，但因近美日學校，具有雙重國籍或偏好國際氛圍的高資產族而言，對於天母情有獨鍾。

台北市最高樓豪宅西華富邦樓高 42 層，最高單價 291.9 萬元，因近內湖科技園區吸引不少企業家。和平大苑因有知名住戶周杰倫而聲名大噪，去年全年揭露交易達 18 筆，榮登年度交易量冠軍。