資金急覓停泊標的仍比不過供應量減少 北市五大頂級豪宅快沒貨了

台灣房市盤底中，在新推出豪宅數量減少，相對回流資金尋找標的同時，也使原有頂級豪宅去化加速，市調機構統計，台北市線上銷售、且最高成交價達每坪 200 萬元的頂級豪宅案貨源已漸變少。

其中，包括大安區「和平大苑」、信義區「琢白」、中山區「西華富邦」、松山區「華固名鋳」與士林區「華固天鑄」等案，現在銷售均已接近尾聲。住展企研室經理何世昌表示，近一年多來台北市頂級豪宅的新增供給驟降，線上豪宅案銷售壓力獲得紓解，豪宅市場熬過多年不景氣後，市場上的貨源逐漸變少。

位於台灣師範大學第一排的豪宅案「和平大苑」，雖然恰好選在房地產景氣最悲觀的 2016 年開賣，但因建商風評好，還有義大利國寶級大師打造的公設，加上「周董」周杰倫名氣加持，讓「和平大苑」成兩岸三地最知名的豪宅之一，今年銷售速度進一步加速，目前成交簽約戶數已達 7 成。

信義計畫區由普立茲克獎建築大師打造的豪宅案「琢白」，頗受到青壯富豪客層青睞，該建案完工後，已成為信義計畫區內顯眼的地標之一，加上價格策略務實讓利，在同區段內具有高 CP 值優勢，銷售成數已逾 6 成。

大直飯店式豪宅「西華富邦」，是台北市唯一由直營飯店人員進駐作物業管理的豪宅案，中、高樓層可以遠眺基隆河景與松山機場景觀，新富人聚落已成型，雖然總戶數高達 198 戶，但現在宜華國際與富邦建設雙方手上存貨已不多，僅剩 40 餘戶左右，其中 108 坪的小戶型已經全部售完。

松山區敦化北路豪宅案「華固名鋳」，開賣初期價位讓利不少，所以預售階段就已取得亮麗成績，到了今年，建商分回的 25 戶全部完銷，該案銷售告捷並完工入帳，同時也激勵華固建設股價攻上近六年多來新高。

士林天母地區豪宅案「華固天鑄」，是天母稀有的摩天高樓豪宅，也是天母地區唯一成交均價達每坪 150 萬元的豪宅，在區域供給不多與建案風評良好加持下，近年來穩定去化，目前剩 20 餘戶左右，銷售率約 7 成。

何世昌分析，2013 年以來，台北市頂級豪宅市場供給量快速放大，但房市景氣卻在 2014 年下半年反轉，導致頂級豪宅市場價格壓力沉重，所幸 2017 年、2018 年房市景氣復甦，且頂級豪宅市場供給量急縮，讓線上銷售中的頂級豪宅獲得喘息的空間，銷售因此見到轉運曙光。

何世昌認為，今年北市頂級豪宅銷售速度雖仍遠不如大多頭時期那麼好，銷售率如鴨子划水般緩慢前進，但終究也快划到完銷的終點。由於以上數個豪宅案銷售都已近尾聲，有的豪宅案在價位上已經轉硬，有的豪宅案則不再讓利，逐漸浮現惜售的氛圍，豪宅價格將相對有撐。