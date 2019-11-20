〈房產〉大直指標豪宅西華富邦共4筆降價成交案 單筆最高賠2127萬元

依實價登錄揭露一筆中山區大直知名豪宅「西華富邦」交易案，今 (2019) 年 9 月以總價 2.33 億元出售，但依相關資料顯示，這筆交易持有 4 年，最後卻以降價 785 萬售出，是實價登錄上西華富邦第 4 筆降價交易，4 筆交易中，單戶最高賠售金額高達 2127 萬元。

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）統計，台北市豪宅價格年漲 8.9%，漲幅亞洲第一，全球第三，登錄資料也顯示，這 4 筆西華富邦降價成交的地產案，最高成交降價金額已達 2127 萬元，此賠售金額， 遠超過一般老百姓的購屋預算。

西華富邦最新降價成交戶位於 10 樓，今年 9 月以總價 2.33 億元售出，依據實價登錄所載的前次交易記錄，該戶在 2015 年 7 月時以 2.41 億元購入，持有四年降價 785 萬售出，是實價登錄上西華富邦第 4 筆降價交易。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，近期台商資金回流後，帶動高總價不動產交易，不過買方普遍不追高，市場所見高價多為新豪宅於預售時期的交易價格，因此區域指標性豪宅交易復甦，房價拉抬力道仍有限。

西華富邦建案位於大直植福路，樓高 42 層，中高樓層有水岸景觀，綜觀實價登錄所揭露交易，出現過 4 戶降價出售資料，去年 12 月位於 13 樓的交易降價 2127 萬元，今年 3 月位於 15 樓則降價 1428 萬元出售，相較之下，今年 10 樓戶降價 785 萬元已偏低。

郎美囡指出，西華富邦最高單價出現在 2015 年，每坪約 290.6 萬元，交易總價高達 4 億 3595 萬，高樓層有水岸景觀，近年交易單價維持在每坪 200 萬大關，但觀察這 4 筆降價交易位於中低樓層。

今年豪宅市場交易頻傳，市場信心增強，但仍有知名豪宅賠售，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，台北市新舊豪宅量體不小，市場競爭持續白熱化，同一社區豪宅也可能因為樓層、景觀、面向等因素影響價格，也間接影響房價支撐效果。