房價直追七期！台中南屯兩大豪宅區 單價站穩5字頭

台中市南屯區穩居全市前三大交易熱區，近年房價直追西屯七期，其中「單元二」重劃區、七期南側新案每坪站上 50 萬元，成為南屯豪宅聚落代表。加上南屯區可開發腹地廣大，鄰近產業園區與高鐵匝道，受到中部企業主一致看好。

根據財政部最新公布「綜合所得稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計分析表」中，台中南屯區的「所得中位數」為 73.7 萬元，是台中市各行政區所得中位數最高者，更甚過西屯區的 70.7 萬元，代表南屯區普遍均富，換言之也是富人最多的區域。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析指出，單元二與七期南側皆擁有大面積綠地與商圈機能，生活感、便利性高，受到自住型豪宅客青睞，區域內豪宅、豪墅林立營造出的街廓質感，更勝七期，不少一線豪宅品牌積極經營這兩大區塊，一年內的新成屋「陸府植森」、雙橡園「1617」社區成交均價都已來到每坪 50.7 萬與 55.1 萬元，雙雙創下區域新高價，為南屯房市定錨。

其中，單元二重劃區受到低建蔽與低容積限制，未來大樓產品的供給將越來越少。近兩年來品牌新案戰火從市政南一路延燒到公益路、益豐路一帶，包括預售案「精銳 Garden One」、寶輝「City Park」、以及「陸府觀森」，皆是進場即熱銷不斷。

帶動綠豪宅風潮的精銳建設，在單元二新案「精銳 Garden One」，規劃奢華 1400 坪私家花園，包括可休憩式湖泊、玻璃花坊等設施，住戶可在花坊中舉辦私人專屬宴會，產品規劃為 3 房、3+1 房，總價 2800 萬元起，目前銷售已破 8 成。

三月份開始潛銷的「陸府觀森」基地也在單元二公益商圈內，規劃坪數 57、65、100 坪產品，戶戶有雙植樹大陽台。即使在肺炎疫情尚未平息的市場氛圍中，每周仍有 25~30 組新來客。