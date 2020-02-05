台中豪宅開紅盤 大陸建設春節成交2.5億元

2019 年全年買賣移轉棟數突破 30 萬棟，建商大量購地，推案信心大增，今年可望再創高峰。春節期間，包括大陸、寶輝、富邦等案場預約皆相當熱絡，「大陸宝格」、「大陸丽格」兩大豪宅案，更傳出 7 天賣出 4 戶、約 2.5 億元的成績，買氣相當火熱。

各界普遍看好在低利環境、資金充沛且剛性購屋需求強的市場情況下，2020 年房市可望維持溫和成長，雖然武漢肺炎疫情為房市增添了些許變數，各接待中心人潮未見減少，且紛傳熱銷，加上年後將有許多新案進場，第一季房市仍備受期待。

立智國際總經理王耀斗分析，除非經濟受到重大衝擊，大批民眾因壓力而降價求現，否則房價交易量難有大幅波動，預估只會對一般接待中心的案場造成短期震盪，預約制的豪宅市場則幾乎不受影響，甚至有不少台商、企業主在春節返台後，因疫情選擇留在台灣，間接使頂級豪宅市場預約量增加。

大陸建設於七期新市政中心推出的兩大超豪宅案，「大陸宝格」、「大陸丽格」在春節期間預約不斷，其中，「丽格」外牆帷幕拆架後，於惠中路上十分醒目，吸引許多富豪慕名而來，春節短短七天就傳出有四組的成交佳績，交易總額逾 2.5 億元，率先在豪宅市場中拔得頭籌，「丽格」一案預計在第二季正式落成，據同業透露，成交均價上看 6 字頭，可望再掀話題，實價登錄後更將使豪宅排行榜重新洗牌。

寶輝建設繼寶輝「秋紅谷」之後的最新七期豪宅案，基地面向市議會綠地公園首排，總銷約 60 億元，預計將在今年第一季推出，案場表示，因為假期的關係，春節來客相比平常日較為熱絡，平均一天約有 3~4 組來客。 另一案富邦「新市政」近期也即將落成，在春節期間光香港客就有近 10 餘組的詢問，頗受高端客群青睞。