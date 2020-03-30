

◆盤勢分析

1. 受美國新冠肺炎確診高居全球第一的衝擊，美股上週五四大指數全數收黑，科技股、能源股賣壓沉重；終場四大指數跌幅介於 - 3.37%~-5.33%；指標股如: 蘋果 - 4.14%；臉書 - 6.55%；波音重挫逾 10%；應用材料 - 8.43%；台積電 ADR-5.94%。不過美股上週在振興經濟方案激勵下表現亮眼，道瓊上週 + 12.8%，為 1938 年來單週最大漲幅；標普 500+10.3%，也是 2009 年 3 月以來單周最佳成績；Nasdaq+9.1%，創 11 年來最大單週漲幅。

2. 上週五在美股大漲、法人作帳、台股進入股東會前融券回補高峰，加上港、韓股大漲激勵下，台股早盤開高走高，早盤最高來到上漲 218.5 點的 9954.86 點，但隨後在美國新冠肺炎確診人數暴增使道瓊電子期下跌影響，台積電也下跌翻黑，加上短多獲利賣壓出籠下，台股終場以下跌 37.44 點的 9736.36 點作收，跌幅 0.38%，成交金額 1807.49 億元。三大法人合計賣超 127.61 億元，外資轉為賣超 96.09 億元、投信買超 8.96 億元、自營商賣超 40.48 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，若持續量增下跌，恐將拉回做 b 波整理。

（2）均線：短線沿 3 日線上漲，未跌破 3 日線前反彈格局不變，若跌破 3 日線，恐將拉回做 b 波整理。

（3）技術指標：KD 黃金交叉，K、D 開口持續擴大，K 值突破 50 來到 60.21，有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

4. 櫃買指數下跌 0.09%，收在 117.26 點，沿 3 日線上漲。支撐約 115 點附近，壓力為 120 點附近，未跌破 3 日線前短多續強。

5. 觀盤重點：指數盤中續創反彈新高，本波台股本波從低點 8523 點漲到盤中高點 9954 點，上漲了 1431 點漲幅達 16.78%，在短線漲幅已大之下，留意何時 a 波反彈結束，進行 b 波整理，整理完再做 c 波上攻，短線台股可留意汽車零組件、生技股、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

6. 新冠肺炎疫情掀起遠距教學與在家工作熱潮，導致筆電供應吃緊之際，業界傳出，「台灣雙 A」宏碁、華碩不約而同要在印度開漲價第一槍，調漲當地產品售價至少 7%，是此波疫情下，首樁電子終端產品漲價的案例。法人指出，3C 產品因產品推陳出新時間快，價格通常「只跌不漲」，雙 A 產品逆勢要在印度漲價，反映疫情嚴重打亂市場供需，未來漲價風潮是否蔓延至歐美等市場，值得關注。

7. 迎向萬物聯網時代，手機廠加碼布局物聯網（IoT）市場，包括華為、小米、OPPO 等都已宣示其 IoT 戰略，並增加研發投入，對台廠釋單也陸續擴大，推升台積電（2330）、大立光 (3008)、聯發科(2454)、英業達(2356) 等供應鏈業績。

8. 聯發科 (2454) 受到印度全面停工衝擊，系統廠暫停拉貨，近期又傳出手機晶片大客戶傳音擬下修全年手機出貨量，拉貨力道可能自 4 月起開始減少。法人認為，在 4G 訂單遞延及減少情況下，聯發科 4G 晶片恐將從原先的供不應求，轉變為供過於求，出貨恐面臨年減近兩成的危機。

