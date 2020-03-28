Cramer：市場沒考慮抗COVID-19藥物問世 長期放空根本反科學！

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (27 日) 表示，他認為投資者並未適當考慮成功開發出武漢肺炎 (COVID-19) 疫苗或抵抗藥物的可能性。

「有人甚至認為，任何製造公司都不可能開發出 COVID-19 的對抗藥物，大眾竟然認為我們的藥廠裡面沒有好科學....，如果你因此長期放空，你的賭注根本反科學。」

Cramer 認為，一旦藥廠開發出 COVID-19 的治療方法，市場就可望真正起飛。

「 如果我們真的找到能讓大眾離開醫院的抗病毒藥物，那會發生什麼事情？你能想像到時市場會被充沛的流動性拱到哪嗎？」

Cramer 發表此評論時，道指週五跌逾 900 點，市場持續因應疫情擴散而波動加劇。雖然週四道指漲逾 1350 點或 6.4%，但道指和標普 500 指數仍處於熊市區域，與 2 月高點仍低了 20% 以上。

Cramer 指出，美國正在進行臨床試驗。美國 COVID-19 確診病例已超過 8.6 萬人。紐約州週二開始了一項大規模臨床試驗，以確定現有的抗瘧疾藥物在治療 COVID-19 方面的效果如何。

此外，Regeneron 等製藥公司正在開發療法，而 Moderna Therapeutics 和 Sanofi Pasteur 正在研發疫苗。

然而，衛生官員則一再強調，新治療藥物和疫苗的開發過程非常困難，可能要耗費數月甚至數年。但也有一些衛生官員帶來樂觀訊息，例如 Northwell 衛生局執行長 Michael Dowling，他週四表示，目前正在其醫院系統內進行的試驗出現有進展的跡象。

紐約州最大的醫療保健提供商 Northwell Health 正在與 Regeneron 和 Gilead Sciences 合作，以測試現有藥物的功效。Dowling 則謹慎表示，這些試驗尚未產生「確定的結果。」

「但我很確定，在接下來的一兩週，我們會發現這些藥物中的一種或更多種確實有一些作用，一旦發生這樣的情況，形勢顯然會改變。」Dowling 說。