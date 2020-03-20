看好疫情趨緩後需求將快速回溫 群聯今年營運有信心 毛利率也向上

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (20) 日召開線上法說，董事長潘健成表示，目前沒有客戶取消訂單，只是有客戶盼能遞延出貨，也下長單，要求群聯備庫存；第 2 季 SSD 需求逆勢成長、記憶體控制晶片需求也增多，今年市場需求雖會遞延，但疫情趨緩後，將快速回溫，對今年營運仍具信心，毛利率也會較去年成長。

潘健成表示，2 月 SSD 接單維持去年同期高檔，記憶體控制晶片也有急單，「第 1 季的表現非常讓人驚訝」。

對於肺炎疫情蔓延，潘健成說，訂單能見度已達今年 9、10 月，客戶囊括歐洲、美國、日本與中國，目前沒有客戶取消訂單，不過，有部分歐美客戶盼能延至 4 月出貨、或先出貨至其他地區。

潘健成也說，部分客戶憂心肺炎疫情結束後，可能面臨搶料情況，已下長期訂單、甚至支付訂金，要求群聯先備庫存。

另一方面，潘健成表示，隨著許多國家要求在家上班或上課情況增加，刺激基本 IT 設備需求增溫，帶動 SSD 需求逆勢成長，急單湧入，除 SSD 需求強勁，第 2 季記憶體控制晶片需求也增加很多，且多為監控系統、醫療等高毛利產品，將墊高整體毛利率表現。

對於 NAND Flash 市況，潘健成認為，與過去不同，近 10 年來，NAND Flash 市場缺貨都不再與新品推出有關，雖然 5G 需求因肺炎疫情影響而遞延，但包括基地台、儲存裝置等，都需要很多 NAND Flash，且需求一旦啟動就不會停止，將推升 NAND Flash 產業進入多頭行情。

展望今年，潘健成表示，雖有肺炎疫情影響，但預期趨緩後，需求將快速回溫，樂觀看待下半年記憶體控制晶片表現，而 Flash 應用則取決於取得多少便宜庫存；今年整體需求會產生遞延，但不悲觀，且 NAND Flash 產業邁入多頭，群聯也將同步成長，對今年營運仍非常有信心。

潘健成並認為，就算歐洲、美國地區客戶拉貨動能停擺，對毛利率影響仍有限，第 2 季毛利率仍可維持在 24-26%，全年在客戶需求成長、出貨量增、擁低價庫存優勢與產品組合佳等因素帶動下，毛利率將會較去年成長。