Q2 NAND Flash均價估漲約5% 下半年漲勢恐提前反轉

據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查，雖然新冠肺炎疫情延燒，使第 1 季終端產品出貨動能格外疲弱，但 NAND Flash 因今年全年供給位元產出年成長收斂至 3 成，加上各廠資本支出保守，即便逢淡季，第 1 季 NAND Flash 均價仍上漲約 5%，而受到 Enterprise SSD 強勁需求支撐，第 2 季 NAND Flash 均價估將較上季上漲 5%，但疫情擴散速度快，預期將因此使 NAND Flash 漲勢提前在下半年反轉。

展望第 2 季，北美及中國市場資料中心買方態度相當積極，Enterprise SSD 也成為所有應用別中，缺貨態勢最明顯的產品。由於 Enterprise SSD 占整體 NAND Flash 出貨比重持續提升，因此價格強勁表現，也帶動第 2 季整體 NAND Flash 均價將上漲至少 5%。

TrendForce 指出，目前 OEM 客戶有意盡速建立安全庫存，且因擔憂疫情可能衝擊位在中國及南韓的 NAND Flash 生產重鎮，而持續提高第 2 季採購量；在這些考量下，不排除目前議價熱絡的狀態，可能隱含部分重複或超額下單情況。

至於現貨市場及通路端，NAND Flash 價格疲態已明顯，除 Wafer 外，由於相關通路商有套現求售壓力，部分品牌 SSD 產品也開始走跌。目前第 2 季 NAND Flash 需求以 Enterprise SSD 做支撐，其他品項漲勢相對較弱。且由於全球疫情擴散速度快，NAND Flash 漲勢估可能在下半年反轉，最快恐第 3 季就開始走跌。

由於多數 NAND Flash 原廠都傾向將產能轉往 Enterprise SSD，以獲得較 Client SSD 產品線更高的毛利，導致 Client SSD 供給處吃緊情況。需求方面，即便第 1 季筆電出貨量受疫情影響，衰退明顯，但採購端認為，後續 Client SSD 價格將持續走揚，因此未下修目前與第 2 季的採購量，目的是為提高安全庫存水位，預期第 2 季 Client SSD 價格續揚可能性高，估漲幅至少 5%。

Wafer 方面，TrendForce 指出，去年第 4 季以來，伺服器與資料中心 SSD 需求暢旺，加上來自遊戲新機採用 SSD 的新興需求，在產品排擠效應下，供應商紛紛降低對 Wafer 市場的供給，帶動價格上漲。

TrendForce 認為，現階段仍未見到伺服器或資料中心需求下修，及遊戲機上市時間延後等消息，但 Wafer 供給仍相當有限，預期 Wafer 市場在 3、4 月仍有短期支撐動能，但隨著下半年三大終端產品需求恐受疫情衝擊，無法排除 Wafer 市場在第 2 季末報價轉弱的可能。