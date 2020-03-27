英國央行利率維持0.1% 英鎊漸露曙光回彈

經歷連兩回緊急降息後，英國央行 (BOE) 週四 (26 日)維持利率不變，加上美國推動大規模貨幣和財政刺激抑制美元，近期疲軟的英鎊隨之回升，露出反彈曙光。

英國央行總裁 Andrew Bailey 在他的首場貨幣決策會議上，宣布基準利率維持在 0.1% 不變，購債規模也保持現行規模，決策符合市場預期。低利率帶動英國公債上漲，連帶抑制英鎊跌勢。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來，美國政府與聯準會 (Fed) 爭相祭出救市方案，美國參議院週三通過 2 兆美元刺激案，令美元疲軟，英鎊得以從 35 年來低點緩步回升，英鎊兌美元週四上漲 0.5% 至 1.2262 美元。

英鎊兌美元 (圖片: INVESTING)

因應疫情造成的經濟衝擊，英國央行分別於 11 日和 19 日緊急降息，累計降了 65 個基點，至歷史新低位 0.1%，並擴大量化寬鬆 (QE) 規模，將政府債券和英鎊非金融投資級公司債持有目標提升 2000 億英鎊，至 6450 億英鎊。

英國財政部和央行是最早部署寬鬆政策的已開發國家之一，然而央行上週緊急降息之際，英國疫情卻日漸嚴峻，英鎊跌至 1.1412。

英鎊已逐漸從上週觸及的 35 年來低谷回升，但選擇權交易顯示英鎊可能仍將承壓，英鎊兌美元的三個月風險逆轉接近 2016 年脫歐公投以來最悲觀的水平。

英鎊上週跌至 35 年低點 (圖片: 彭博社)

法國農業信貸銀行 G10 貨幣策略主管 Valentin Marinov 說：「重點是，相對於歐元和美元，英鎊更為便宜。我懷疑美元稀缺加劇了英鎊兌美元的跌勢，因此市場低估了英鎊，這意味著英鎊可能會重拾漲勢，升至 1.24 美元。」

Marinov 表示，英國央行的緊急降息政策並不令人意外，這表示央行還願意祭出更多貨幣刺激。

瑞穗銀行多元資產策略主管 Peter Chatwell 表示，英國央行的承諾已兌現，但若英國政府繼續提高財政刺激規模，那麼央行將需要祭出更多 QE。

在央行消息公佈後，英國公債也跟著上漲，10 年期英國公債券殖利率下跌 5 個基點，至 0.39%。

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