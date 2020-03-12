英國在緊急降息後 宣布300億英鎊財政刺激計畫

英國正加緊行動，應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情可能造成的經濟衝擊，不僅央行緊急宣布降息 50 基點，英國政府週三 (11 日) 也宣布 300 億英鎊 (約 384 億美元) 的財政刺激計畫，希望由財政及貨幣政策雙管齊下，以發揮效果。

新任財政大臣 Rishi Sunak 週三向議會表示，在 300 億英鎊的額外支出中，120 億英鎊將專門用於疫情，其中至少 50 億英鎊用於國家醫療服務體系 (NHS)，70 億英鎊用於英國的企業和工人。

在 Sunak 上任以來首次預算談話上，他表示，英國經濟將受到重大但暫時性的破壞，不過「我們將共同解決這一問題。」

英國預算責任辦公室 (Office for Budget Responsibility) 指出，這是自 1992 年以來最大的財政刺激計畫，到 2024 年將使公共借款增加約 1000 億英鎊。此外，這也代表英國近 10 多年的財政緊縮政策宣告結束。

Sunak 指出，在不考慮疫情的影響下，預算責任辦公室預測 2020 年增長 1.1%，是自 2009 年以來最低。

Sunak 表示，在疫情干擾之下，英國恐有多達 5 分之一的勞動年齡人口可能暫時停工，全球的企業供應鏈也遭到了破壞，但這個打擊是暫時的，英國政府將盡一切所能來支撐經濟。

到週三為止，英國確診的病例數達到 460 例，並有 8 人死亡。Sunak 說：「我知道人們有多擔心。每個人需要知道的是，我們正在盡一切努力，使這個國家和人民保持健康和財務安全。」

反對黨工黨領袖 Jeremy Corbyn 表示，他歡迎政府針對疫情的特別行動，但為國家醫療服務體系所提供的資金太少，在保守黨長期執政之下，英國的公共服務正陷入危機。