美國參議院通過2兆美元刺激方案 將提交眾議院

美國參議院週三 (25 日) 晚間以 96:0，順利通過規模 2 兆美元的刺激方案，以協助應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情可能對經濟的打擊。

法案將提交眾議院，眾議院預定週五以語音表決方式推動法案通過，因為多數代表已離開華盛頓。

參議院在稍早前公布了全案的文本，這項前所未有的刺激方案，估計將耗資 2 兆美元，法案包括直接支付個人現金、更強大的失業保險、對企業的貸款和補助金，以及為醫院、州和市政當局，提供更多醫療保健資源。它包括要求保險提供者承保 COVID-19 的預防服務。

《Zero Hedge》報導指出，全文 889 頁中文本中，涵蓋向大型公司以及各州和城市，提供 5000 億美元的貸款和援助。

在與資本市場最相關的部分，討論了股利和實施庫藏股的限制，根據所提出的限制，接受救助貸款的任何公司都不會分紅或買回自家股票。

具體來看，援助附帶條件為：接受政府貸款的公司，將在貸款期限加上 1 年後，禁止股票回購。他們還必須限制高管獎金，並採取措施保護勞工。財政部將必須披露貸款或其他援助的條款，新的財政部監察長將監督貸款計畫。

法案在很大程度上是零售、旅店和飯店業的一次勝利，因為將它們也列入補助對象。零售行業領導者協會的 Austen Jensen 表示，「我們認為這是一次重要的勝利。是的，航空業處於困境中，但零售業同樣處於困境。」

針對市民部分，方案計畫向低收入和中等收入的美國人提供現金，每個成年人為 1200 美元，孩童為 500 美元。

失業保險金得到了提高，接受者有資格平均獲得 4 個月的資助，而之前的共和黨計畫只有 3 個月。

法案向航空公司提供 250 億美元，向貨運航空公司提供 40 億美元，專門用於支付員工的薪資、薪水和福利，並分別預留 250 億美元和 40 億美元用於貸款和貸款擔保。