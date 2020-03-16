群聯去年EPS 23.05元歷史第三高 擬配息13元

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (16) 日公告去年財報，第 4 季稅後純益 12.51 億元，季減 23.29%，年增 56.96%，每股純益 6.34 元。去年全年稅後純益 45.43 億元，年增 5.2%，每股純益 23.05 元，為歷史第三高。董事會並通過擬配息 13 元，維持去年水準，殖利率約 5.18%。

群聯去年第 4 季營收 131.73 億元，季增 6.29%，年增 30%，毛利率 26.42%，季減 1 個百分點，年增 5.22 個百分點，營益率 10.2%，季減 3.79 個百分點，年增 1.7 個百分點；稅後純益 12.51 億元，季減 23.29%，年增 56.96%，每股純益 6.34 元。

群聯去年營收 446.93 億元，年增 9.57%，毛利率 24.95%，年增 2.56 個百分點，營益率 11.66%，年增 0.11 個百分點；稅後純益 45.43 億元，年增 5.2%，每股純益 23.05 元。

群聯表示，去年第 4 季記憶體模組總出貨量年增近 23%，SSD 及 eMMC 成品模組總出貨量成長成長 78%，PCIe SSD 成品模組總出貨量更成長超過 44 倍，在高階 PCIe SSD 滲透率也穩定攀升，且去年及第 4 季控制晶片 IC 總出貨量更創新高。

業外方面，群聯指出，去年第 4 季轉投資金士頓電子 KSI 部分由虧轉盈。且若撇除因國際局勢動盪造成的匯兌損失，去年整體 EPS 將提升約 0.7 元。

群聯董事長潘健成表示，去年營業費用較 2018 年同期成長約 34%，主要原因為看好未來 5G 所帶動的相關 NAND 儲存應用，持續投資先進製程的次世代快閃記憶體控制晶片 IC，加上深耕佈局高階儲存應用，包括伺服器市場、工控市場與車載應用市場等，需要投資相當多高階人力與驗證流程及設備。

群聯董事會今日並通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 13 元，維持去年水準，配息率 56.4%，若以今日收盤價 251 元計算，殖利率約 5.18％。