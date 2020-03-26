美國紓困方案過關 資誠：留意所得稅抵減金額認列收入

因應武漢肺炎疫情，美國國會日前通過紓困法案，資誠聯合會計師事務所指出，雇主應留意符合資格的薪資稅的帶薪病假與家庭照顧假給付，部分假別不能超過員工標準薪資三分之二，為避免雇主同時享受薪資稅和所得稅優惠，按 FFRCA 規定，雇主在計算企業所得稅時需將抵減金額認列收入。

美國國會 18 日通過「家庭優先冠狀病毒應變法案」(Families First Coronavirus Response Act, 簡稱 FFCRA)，法案包含 7 個子法，包括美國國民都能獲得免費篩檢，其餘還包括學校停課後，學童營養午餐的補助，以及對隔離勞工和家庭的薪資與失業補助等，因應日益嚴峻的疫情。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，緊急帶薪病假辦法與緊急家庭與醫療假擴大辦法，立法目的在於提供員工額外的緊急帶薪假以因應疫情，並祭出相對應之稅收抵減減輕雇主負擔。

蘇宥人表示，配合帶薪病假及家庭照顧假相關規定應支付的款項，對很多雇主來說將因此衍生出可觀費用支出，因此 FFCRA 也祭出可退還稅務抵減等配套措施以減輕雇主的負擔。

根據美國國稅局公告，為減輕對於雇主現金流量壓力，預計會讓雇主在將薪資稅繳交予 IRS 之前，可以直接將符合資格之帶薪病假及家庭照顧假的給付減除，再將差額繳交予稅局，以免先繳交再申請退稅費時程序。

此外，符合資格之帶薪病假及家庭照顧假的給付大於雇主的薪資稅稅負，就差額部分，雇主可向 IRS 提出加速退稅之申請；相關稅務抵減規定也適用自雇人士。

蘇宥人提醒，雇主應留意上述符合資格之薪資稅的帶薪病假及家庭照顧假給付，法令中設有限額，根據假別之不同，為每員工每日 200~511 美元，以及每員工合計 2000~10000 美元，一些假別也不能超過員工標準薪資之三分之二。

另外為避免雇主同時享受薪資稅和所得稅優惠，按 FFRCA 規定，雇主在計算企業所得稅時，需將抵減金額認列收入。

蘇宥人表示，隨著疫情日漸嚴重，未來幾週 IRS 及 DOL 將發布更多關於稅務抵減計算之施行細則，對於許多在美國投資的台商來說，應密切注意施行細則後續發展與美國各州所推出之紓困措施，並尋求專業機構協助，進行評估與調整因應對策。