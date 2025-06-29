俄烏戰爭新進展！俄羅斯11萬兵力集結烏克蘭紅軍城、普丁稱川普真誠協助調解

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-29 12:40

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根據《CNN》報導，週五（27 日）俄羅斯在烏克蘭東部戰略重鎮紅軍城（Pokrovsk）附近集結約 11 萬名士兵，準備展開新一輪大規模攻勢，列奪該城。與此同時，普丁也罕見稱讚川普「調解」的努力。

俄羅斯11萬兵力集結烏克蘭紅軍城。(圖：Shutterstock)

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）指出，該地區是 1200 公里長前線中最激烈的戰區之一。儘管俄軍擁有兵力與火力優勢，過去一年仍未能成功奪下該城。

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紅軍城雖非烏克蘭主要城市，但位處重要公路與鐵路交會處，連接康斯坦丁諾夫卡、克拉馬托爾斯克與斯拉維揚斯克等軍事重鎮，是頓涅茨克地區防線核心。戰前約 6 萬人口，但在俄烏戰爭爆發後大多已撤離。

同日，烏克蘭軍方也宣布，其已對俄羅斯伏爾加格勒州的馬里亞諾夫卡空軍基地進行精準打擊，擊中 4 架俄軍戰機，並摧毀維修區域。本次行動由烏克蘭特種作戰部隊、安全局與國防軍協同執行，目的為削弱俄空中打擊能力。俄羅斯尚未就此作出官方回應。

俄羅斯國防部則通報指出，俄軍對烏方多個軍事與基礎設施目標展開六次高精度武器打擊，並聲稱奪取哈爾科夫與頓涅茨克方向 8 個居民點。而烏克蘭軍方則表示當天發生多達 187 次交火，局勢依然緊張。

普丁痛批北約失信 宣示不再單邊讓步

普丁於白俄羅斯出席歐亞經濟委員會會議時重申，俄方在「北約不東擴」問題上遭西方欺騙，批評北約借口俄羅斯「侵略性」行為擴張軍力實屬虛假。他強調俄方不再接受單邊讓步，並宣布這類「讓步遊戲」已結束。

此外，普丁表示俄烏雙方已完成戰俘交換，下一階段將重啟談判。雙方談判小組正就履行伊斯坦堡協議進行磋商，準備展開第三輪會談，主題為討論和平備忘錄草案。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umierov）亦透露，在完成對人道主義議題的討論後，烏克蘭計劃推進烏俄領導人會晤並期望展開實質對話。

普丁公開讚揚川普 肯定其調解誠意

在美俄關係方面，普丁週五也罕見高度讚揚美國總統川普。根據《塔斯社》報導，普丁指出，「由於川普總統，俄美關係開始趨於正常化，即使只是在某些方面。外交關係領域的問題並非都已解決，但畢竟已經踏出了第一步，我們正在繼續前進。」

普丁透露，雙方外交與情報部門已恢復聯繫，在反恐等領域進行合作，顯示雙方開始釋放外交善意。

普丁還表示，川普真心誠意地努力幫助調解烏克蘭局勢。普丁說：「他（川普）在國內所做的一切，他在中東局勢方面所做的事情，以及他為解決烏克蘭危機所做的努力，我們當然都非常讚賞。」