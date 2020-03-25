蘇揆拍板 胡南澤升任台水董座 李賢義接掌港務公司

台水前董事長魏明谷日前請辭獲准，行政院長蘇貞昌今 (25) 日拍板多項人事案，台水董座由現任總經理胡南澤升任，同時核定台灣港務公司董事長，由台南市政府水利局長李賢義擔任，台灣世曦工程顧問董事長則由民進黨前立委施義芳接任。

魏明谷日前在任期將滿周年之際，以階段性任務達成、個人生涯規劃為由，向行政院長蘇貞昌口頭請辭，隨即獲准，經濟部也推派總經理胡南澤升任董座，今日獲行政院核定。

胡南澤畢業於成功大學土木工程學系，擁有成大環境工程學系碩士學位，從基層一路做起，歷任三朝董事長，被封為「最長命總座」，經歷完整、屹立不搖，且性格務實、為人正直，在台水內部獲得極高評價。

港務公司董座一職因去年南方澳斷橋，由交通部次長黃玉霖代理至今，交通部表示，行政院今天也同意由南市府水利局長李賢義擔任。李賢義現年 61 歲，高雄第一科技大學工程科技研究所博士，資歷豐富，並具備領導管理專才，港務公司預計 26 日下午召開董事會通過這項人事案。

至於交通部所屬中華顧問工程司 100% 出資成立的台灣世曦，新任董事長將由具有土木工程背景的施義芳擔任，施義芳現年 58 歲，曾任民進黨不分區立委，擔任財政委員會召委，關注前瞻基礎建設等議題。